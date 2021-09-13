KADEM'in 'Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi' katılımcıları Ayaş'ta - Haberler
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KADEM'in "Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi" katılımcıları Ayaş'ta

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel
KADEM'in

Kadın ve Demokrasi Derneği'nce (KADEM) yürütülen, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen "Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi" kapsamında gençler, domatesiyle coğrafi işaret alan Ayaş ilçesini ziyaret etti.

Kadın ve Demokrasi Derneği'nce (KADEM) yürütülen, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen "Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi" kapsamında gençler, domatesiyle coğrafi işaret alan Ayaş ilçesini ziyaret etti.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, katılımcıların yerel üretime dahil olabilecekleri alanları tanımaları, bireysel farkındalıklarının artması ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla KADEM Ankara Temsilciliği koordinatörlüğünde "Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi" yürütülüyor.

Projenin genç gönüllüleri, geleneksel üretimi gelecek nesillere aktarmada elçilik görevi üstleniyor.

Bu kapsamda, kızlardan oluşan gönüllüler, Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü desteğiyle Akkaya Kadın Kooperatifi'nde Ayaş domatesinin ve salçasının tarladan sofraya yolculuğunu yerel üreticilerden gözlemledi.

Üretici kadınların günlük işleri olan domates ayıklama ve paketleme çalışmalarında kadınlara destek veren gençler, geleneksel üretim atölye deneyimlerinin ardından piknik yaptı.

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Son Dakika Haberleri
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Haber: KADEM'in 'Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi' katılımcıları Ayaş'ta - Haberler
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