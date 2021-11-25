KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu: Şiddet ile sevgi bir arada olamaz

KADIN ve Demokrasi Derneği (KADEM), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında hazırladığı kısa filmli kampanyayı tanıttı. Kampanyada, 'Sevgi ile Şiddet Yan Yana Gelmez' ve 'Şiddetin Bahanesi Olmaz' mesajları verildi. Filmi kadınların sıklıkla kullandıkları ifadelerden yola çıkarak hazırladıklarını söyleyen KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, "Filmde pek çok kadının hikayesinde yer alan bu bildik cümleleri duyacaksınız. Sevgiyle şiddetin birlikte kullanıldığı cümleler bunlar. Oysaki gerçekte şiddetle sevgi, bir arada olamaz" dedi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla hazırladığı kısa film basın mensuplarına tanıttı. Basın mensuplarına yapılan ilk gösterimin ardından film televizyonlarda ve dijital ortamlarda yayınlanmaya başlayacak. Filmde 'Şiddetin Bahanesi Olmaz' ve 'Sevgi ile Şiddet Yan Yana Gelmez' mesajları verildi. Tanıtım toplantısına, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

"25 KASIM KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

"HİÇBİR SAVUNMA ŞİDDETİ MEŞRU GÖSTEREMEZ"

"KADEM OLARAK ŞİDDETE UĞRAYAN KADINLARIN HER ZAMAN YANINDA OLDUK"

Gümrükçüoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Kadın ve erkeklerin aynı yaşam hakkına sahip olduklarını henüz tam içine sindirememiş bazı zihinler var. Özellikle Başak Cengiz olayında failin söylediği cümleler bize o zihni çok açık ediyor. Biz bunlar için uğraşıyoruz. O yüzden KADEM, kadın ve erkek için varoluştu eşit sorumlulukta adalet diyor. Herkesin yaşama hakkı vardır. Hiç kimse bir başkasının bu hakkını elinden almak gibi bir haddi, hakkı olamaz. Kadınlar kas gücü anlamında daha güçsüz oldukları için daha çok buna maruz kalıyor. Sadece 25 Kasım'da değil, bu durumu sürekli yönetebileceğimiz mekanizmaların olması lazım. KADEM olarak bizim bu konuyla ilgili bir eğitimimiz var. Eğitimi ıskalayarak bunu asla başaramayız. Bu eğitimi yetişkinlerden önce anaokulu çağından başlanmasından yanayız."