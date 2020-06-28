KADEM eğitim seti hazırladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KADEM eğitim seti hazırladı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tokat İl Başkanı Müjgan Arslan, KADEM tarafından hazırlanan eğitim seti hakkında bilgi verdi.

KADEM eğitim seti hazırladı
28.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 28.06.2020 14:25

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tokat İl Başkanı Müjgan Arslan, KADEM tarafından hazırlanan eğitim seti hakkında bilgi verdi.

Arslan, yaptığı açıklamada, şiddetin binlerce yıldır insanlığın maruz kaldığı çözümü en zor problemlerin başında geldiğine işaret etti.

Şiddetin küresel bir sorun olduğunu belirten Arslan, "Günümüzde de kendini ifade etmekte sıkıntı yaşayan ve öfke kontrolü sağlayamayan kişilerin gerek bireylere gerekse doğaya ve canlılara karşı yönelttiği en önemli tehdit unsuru. Kadını, erkeği, genci yaşlısı ile herkesin huzur içinde yaşadığı, her türlü şiddetin son bulduğu güvenli bir toplum inşa edebilmek adına KADEM olarak şiddetin psiko-sosyal, hukuki ve dini yönleriyle değerlendirildiği kapsamlı bir eğitim seti hazırladık." dedi.

Şiddeti açığa çıkaran sebepleri, şiddet türlerini ve şiddetin önlenmesine yönelik çözüm önerilerini alanında uzman isimlerin çalışmalarıyla bir araya getirdiklerinin altını çizen Arslan, şunları dile getirdi:

"Bu amaçla Prof. Dr. Aliye Mavili, 'Şiddetin Psikolojik ve Sosyal Boyutları' adlı

makalesi ile şiddeti, sosyo-psikolojik cihetiyle ele almıştır.

Prof. Dr. Ahmet Gökcen, Doç. Dr. M. Emin Alşahin ve Dr. Öğr. Üyesi Kerim Çakır'ın ortak çalışması olan 'Kadına, Çocuğa ve Güçsüz İnsanlara Karşı Uygulanan Şiddetle Mücadelenin Hukuki Boyutu' isimli makalede ise şiddetin hukuki yönü ele alınmıştır. 'Kur'an ve Sünnet Açısından Şiddet Sorunu' başlıklı makalede ise Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal, şiddeti dini ve tarihsel açıdan işlemiştir. Sorunun çözümü noktasında, Doç. Dr. Necmi Karslı 'Küresel Sorun Şiddet ve Çözüm Yolları' başlıklı makalesinde şiddetin önlenmesi için eğitsel, politik, hukuki ve tıbbi bakış açılarını değerlendirerek kapsamlı çözüm önerileri sunmuştur."

Bu çalışmanın Türkiye'de ilk kez bu yaklaşımla hazırlanmış bir yaygın eğitim seti olduğunu aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Ele alınan her başlık, alanında uzman eğitmenler tarafından gruplara anlatılacaktır. Bu bağlamda, protokol anlaşmaları yapacağımız kurumlar, okullar ve 48 ildeki temsilciliklerimizde yüz yüze eğitimlerin yanında dijital mecralarda online eğitimler de hedeflenmektedir. Hazırladığımız bu proje ile halkımızın şiddetin çeşitli yönlerden sebep ve sonuçlarını bir bütün olarak değerlendirip kavrayabilmelerini amaçlıyoruz. Böylelikle toplumda bir farkındalık oluşturmaya çalışacağız. KADEM olarak inandığımız değerler gereğince herkese ve her türlü şiddete karşı duruşumuzu bu çalışma vesilesiyle yeniden hatırlatmak isteriz." ifadesinde bulundu.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Haber
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu Haber
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Sınava giremeyince kuzenini suçlayan genç, trol çıktı Haber
Sınava giremeyince kuzenini suçlayan genç, trol çıktı
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor Haber
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi Haber
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım Haber
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi
Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi
Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?
Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?
Son dakika: YKS nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması 18.30'da sona erecek
Son dakika: YKS nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması 18.30'da sona erecek
Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını itiraf etti
Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını itiraf etti
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil
Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Son dakika: İthalatta 400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi uygulanacak
Son dakika: İthalatta 400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi uygulanacak
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Arkadaşlarıyla otururken üzerine su deposu düşen genç, toprağa verildi
Arkadaşlarıyla otururken üzerine su deposu düşen genç, toprağa verildi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Adana karpuzunun kilogram fiyatı tarlada 1 liraya düştü
Adana karpuzunun kilogram fiyatı tarlada 1 liraya düştü
Murat Bardakçı, İBB'nin satın aldığı tablodaki meçhul kişinin Cem Sultan olmadığını söyledi
Murat Bardakçı, İBB'nin satın aldığı tablodaki meçhul kişinin Cem Sultan olmadığını söyledi
Korona testi pozitif çıkan genç, hem kendi sağlığını hem de halk sağlığını tehlikeye attı
Korona testi pozitif çıkan genç, hem kendi sağlığını hem de halk sağlığını tehlikeye attı
Beşiktaş yönetimi gidişattan memnun! İşte 'Bırakmam Seni' kampanyasından kazanılan para
Beşiktaş yönetimi gidişattan memnun! İşte 'Bırakmam Seni' kampanyasından kazanılan para
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fahrettin Koca Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cenk Eren Buse Varol Oğuzhan Koç Demet Akalın
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman
Daha Fazla Su Balık İzmir Ankara
Şu an buradasınız: KADEM eğitim seti hazırladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 14:28:07. #1.14#
title