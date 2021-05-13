KADEM Edirne Temsilciliğinden İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'deki saldırılarına kınama
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KADEM Edirne Temsilciliğinden İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'deki saldırılarına kınama

KADEM Edirne Temsilciliğinden İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'deki saldırılarına kınama
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Edirne İl Temsilciliği, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara ve Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Edirne İl Temsilciliği, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara ve Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Temsilcilikten yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarının bir yenisine daha tüm dünyanın şahitlik ettiği belirtildi.

İsrail güçlerinin saldırılarının kabul edilmez olduğu belirtilen açıklamada, "İsrail, sistematik işgal politikasını Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistin halkının evlerini gasp ederek sürdürürken, fanatik grupların Birlik Bayramı adı altında Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın girişimi, Kudüs Müslümanlarının, kadın-erkek omuz omuza canları pahasına verdikleri mücadele ile engellendi. Bu direniş sırasında yüzlerce Filistinli yaralandı." denildi.

Gazze'ye yapılan saldırılarda onlarca Filistinlinin öldüğüne dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bosnalı Müslümanlar Avrupa'nın ortasında katledilirken 'Unutulan soykırım tekrarlanır' demişti Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç. Bugün Kudüs ve Gazze'ye baktığımızda görüyoruz ki sadece unutulan katliam ve soykırımlar değil, hesabı sorulmayan katliamlar da tekrarlanıyor. Deyr Yasin, Sabra-Şatilla, Kana, Cenin, Gazze, Dökme Kurşun, Mavi Marmara, Bulut Sütunu, Şucaiye, Batı Şeria ve adını sayamayacağımız yüzlerce kanlı saldırı…

Dünyanın gözü önünde can veren binlerce masum bebek, çocuk, kadın ve erkek. Uluslararası hukuku ve insan haklarını hiçe sayan, sahilde piknik yapan aileleri, top oynayan çocukları füzeyle vurup keskin nişancılarla sağlık çalışanlarını hedef alan terör devleti İsrail'in bu pervasızlığının en büyük sorumlusu, kuşkusuz bu katliamların ve süregelen işgalin hesabını sormayan uluslararası toplumdur.

Devlet terörüne karşı Filistin halkının haklarını koruyacak yegane şey, onurunu kaybetmemiş insanlığın harekete geçmesidir. Unutulmamalıdır ki sessiz kalmak zulme ortak olmakla eşdeğerdir. Bu anlamda Dünyanın tüm devletlerini ve sivil toplum kuruluşlarını, Ortadoğu'nun göbeğinde ABD desteğiyle büyümeye devam eden İsrail sorununa karşı bir araya gelmeye ve İsrail'den, bugüne dek imza attığı her bir katliamın hesabını sormaya davet ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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