KADEM Düzce İl Temsilciliği, girişimci kadınlara eğitim verecek

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Düzce İl Temsilciliğince, girişimci ruha sahip kadınlara destek vermek amacıyla 4 hafta sürecek eğitim programı başlatılacak.

KADEM Düzce İl Temsilcisi Emel İştar Işıklı, yaptığı açıklamada, KADEM'in amacının, kadının onuruyla yaşayabileceği güvenli toplum ve adil gelecek inşa etmek olduğunu vurguladı.

Bu amaç doğrultusunda ilerlemeye gayret ettiklerini vurgulayan Işıklı, "Kadınlarımızın güçlenmesiyle ailenin de güçleneceğini biliyor ve çalışmalara bir yenisini daha ekliyoruz. 4 hafta gerçekleştirilmesi planlanan projede, girişimci ruha sahip kadınların desteklenmesi için eğitimler vermeyi planlıyoruz. 'İş modeli geliştirme ve iş planı oluşturma, girişimcilikte etik ve iş etiği, girişimcilikte iletişim ve etkili sunum teknikleri, çalışma hayatında kadın ve girişimcilik' başlıklarında eğitim gerçekleştireceğiz." bilgisini paylaştı.

Işıklı, girişimcilik ruhuna sahip bütün kadınları 7 Ocak'ta başlayacak eğitimlere davet etti.

AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri

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