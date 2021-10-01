KADEM Düzce 4 yeni projeyle kadınların hayatına dokunuyor

DÜZCE (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Düzce İl Temsilciliği tarafından ekim ayında Osmanlıca, İngilizce, İşaret Dili ve İlk Yardım Eğitimi kursları düzenlenecek.

KADEM İl Temsilcisi Emel İştar Işıklı, derneğin, toplumun tüm kesimine yayılan sosyal sorunlara çözüm üretmeyi hedef alarak, kadının toplumdaki yerini sağlamlaştırarak, kadın ve aile birliğinin maruz kaldığı tehditlere karşı çözümler üretmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

Kadınların kendi haklarını öğrenmelerine ve devletin sağladığı imkanlardan haber dar olmaları için de eğitim ve seminerler düzenlediklerini aktaran Işıklı, "İş ve Ekonomi Kurulumuz ile kadınların iş hayatında yaşadığı sorunların çözümüne yönelik projeler üretiyoruz. Basın ve Medya Kurulumuzda, medya ve iletişim alanında çalışmalar üretiyor medyada kadın temsili ve kadının medyadaki görünürlülüğü gibi faaliyetler oluşturuyoruz . Akademik Araştırma ve Geliştirme Kurulumuzda akademik kongreler ve paneller düzenliyor, bu alanda akademiye katkı sağlıyoruz. Genç Kadem Kurulunda ise üniversite öğrencileri ve yeni mezun arkadaşlarımızın gönüllülük bilinciyle farklı alanlarda sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyor ve destek oluyoruz. Düzce KADEM olarak Düzce'de yaşayan kadınların hak ve sorumluluklarını öğrenmelerine destek olmak ve çeşitli alanlarda eğitim, seminer, kurs ve projeler üreterek kadınları farklı alanlarda bilgilendirmeyi ve farkındalık oluşturmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Işıklı, Düzce KADEM'in kurulduğundan bu yana yaptığı etkinlikler, projeler ve eğitimlerle faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatarak, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kadınlardan gelen talepler doğrultusunda ekim ayında da 4 yeni kurs ve eğitimlerle çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Işıklı, "Ekim ayı itibarıyla kadınlarımızın ve genç kızlarımızın talepleri doğrultusunda Osmanlıca, İngilizce, İşaret Dili ve İlk Yardım Eğitimi kursları açılacak. Kurslarımıza katılmak isteyenler telefonla iletişim kurabilir ya da derneğimize gelip detaylı bilgi alabilir. Derneğimize üye olmak isteyenler sosyal medya hesaplarımızdan ya da iletişim numaralarımızdan bize ulaşabilir, derneğimizi ziyaret edip üyelik formu doldurarak gönüllülük faaliyetlerimize katılım sağlayabilirler." ifadelerini kullandı.

Işıklı, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan temsilcilikler ile her şehrin kendi imkan ve ihtiyaçlarına uygun çalışmalar yürütmeye önem verdiklerini vurgulayarak, "Kadının güçlenmesiyle ailenin de güçleneceğine inanıyoruz. Bu yüzden ellimizden geldiğince kadını ve dolaylı olarak da aileyi güçlendirmek için projeler üretmeye, çözüm yolları bulmaya çabalıyoruz." dedi.