KADEM'den "sıfır atık projesi" eğitim toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında KADEM Zonguldak Temsilciği tarafından, "Geleceğimiz İçin Sıfır Atık" adı altında bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitimde; "Sıfır Atık", israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedef olduğunu vurgulandı.

Ayrıca, Çevre Mühendisi Tarık Özenç tarafından katılımcılara, Sıfır Atık Projesinin amaçları, hedefleri ve kazanımları ile ilgili bilgilendirme yapılarak uygulama konulan çalışmalar hakkında bilgiler aktarıldı.

Tüm bu çalışmaların ardından, KADEM Zonguldak temsilciliği Zonguldak Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde atıkların geri dönüşümü konulu kursların açılması planlanıyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA