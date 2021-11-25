KADEM'den "Sevgi ile Şiddet Yan Yana Gelmez" mesajlı kamu spotu

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Kadın ve Demokrasi Derneğince (KADEM) "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla hazırlanan özel kamu spotu tanıtıldı.

Geçtiğimiz yıllarda "Sen Varsan Şiddete Yer Yok", "Şiddete Göz Yumma", "Şiddete Hakkın Yok" gibi çeşitli kampanyalarla kadına yönelik şiddet sorununa dikkati çeken KADEM temsilcileri, bu yıl "Sevgi ile Şiddet Yan Yana Gelmez" sloganlıyla kamuoyuna seslendi.

İlk gösterimi gerçekleşen kamu spotunda, karşılıklı sevgiyle çıkılan yolda kadınların, şiddet türlerini ve şiddetin "geliyorum" dediğini fark etmeleri amaçlandı.

Bazı tutum ve davranışların ileriye dönük şiddet haber cisi olabileceğine farkındalık yaratan film, tanıtımın ardından ulusal televizyonlarda yayımlanmaya başlandı.

KADEM'in Antalya Şubesi'nde kamu spotu tanıtımında konuşan İl Temsilcisi Zeynep Jane Kandur, kampanyanın son yıllarda sevgi sözcükleri ile yan yana getiren hastalıklı yaklaşımların önüne geçebilmek amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Şiddet mağdurlarının acıya katlanmak için çeşitli bahanelere sığındığı vurgulayan Kandur, "Sevgi, şiddet, cinayet, istismar ile yan yana gelemeyecek bir kavram. Bu kampanyamızda buna dikkati çekmek istedik. Destek veren ve şiddete 'dur' diye herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Zehra Tekeci - Son Dakika Haberleri

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