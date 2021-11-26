KADEM'den Manavgat'ta yangında evini kaybeden yaşlı çifte ziyaret

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Antalya İl Temsilcisi Zeynep Jane Kandur ile beraberindekiler, Manavgat ilçesindeki orman yangınında evlerini kaybeden çifti, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla yaptırılan yeni evlerinde ziyaret etti.

Kandur, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ile ilgili farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, yangında felçli eşini, "Gerekirse birlikte ölürüz ama seni bırakmam." diyerek evinin önünden geçen kişinin de yardımıyla kurtaran 80 yaşındaki İbrahim ile 70 yaşındaki Ayşe Deniz'in 33 yıllık duygulandıran, sevgi dolu örnek hikayesinin kendilerini çok etkilediğini aktardı.

Deniz çifti de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.