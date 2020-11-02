KADEM'den kan ve plazma bağışı kampanyasına destek
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KADEM'den kan ve plazma bağışı kampanyasına destek

02.11.2020 17:27 | Son Güncelleme: 02.11.2020 17:27
KADEM'den kan ve plazma bağışı kampanyasına destek

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Samsun Temsilciliği Kovid-19 hastalarının tedavisinde büyük önem arz eden immün plazma tedavisi için gerekli plazma bağışına destek verdi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Samsun Temsilciliği Kovid-19 hastalarının tedavisinde büyük önem arz eden immün plazma tedavisi için gerekli plazma bağışına destek verdi.

KADEM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında 49 il temsilciliği ve Türk Kızılay işbirliğinde kan stokları, kök hücre bağışı ve Kovid-19 plazma bağışı konusunda farkındalık çalışması yapılıyor.

KADEM Samsun Temsilcisi Meral Kıvırcı, salgın döneminde Türk Kızılay'ın kan stoklarında azalma olduğunu bu nedenle Türk Kızılay'ın çağrıları ile KADEM olarak farkındalık çalışmaları yürütmeye başladıklarını vurguladı.

Yılın çeşitli zamanlarında kan bağışı ve farkındalık konusunda çalışma yaptıklarını ifade eden Kıvırcı, şunları kaydetti:

"Gönüllülerimiz ve Genç KADEM ekiplerimizle sahada halkımızı Kızılay'ın çalışmaları konusunda bilgilendiriyoruz. Kan bağışı, kök hücre bağışı bilgilendirmesi ve bu yılın özel gündemi olan pandemide Kovid-19 Plazma bağışı konusunda farkındalık çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Afetlerle karşı karşıya ne zaman ve nerede geleceğimiz belli değil, en son yaşadığımız İzmir depremi ve ülkemizde sıklıkla yaşadığımız depremler kan stoklarımızın yeterli olması için herkesin sorumluluk taşıması gerektiğini bizlere gösteriyor. Afet bilinci çerçevesinde her birimiz Kızılay gönüllüsü gibi çaba sarf etmeliyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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