KADEM'den, İSMEK çalışanlarına yönelik hakarete tepki Açıklaması

04.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:16

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'ye, İSMEK'te işten çıkarılan kadınlara hakaret ettiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

KADEM'den yapılan açıklamada, Şişli'nin İSMEK bölge sorumlusu 14 kadına yönelik hakaret iddiasıyla ilgili sürecin takibinde olunacağı belirtildi.

KADEM'in, hakarete uğrayan kadınların yanında olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şişli tarafından İSMEK'in kadın çalışanlarına yöneltilen ve insanlık onuruna yakışmayan indirgemeci, ayrımcı ve de haksız ithamları karşısında herkesin sorumluluk alması gerektiğine inanıyoruz. Ülkemizin kültürel ve manevi değerlerine tamamen aykırı ve tahkir edici bu ifadeler, bir dönemi tekrar zihinlerimizde canlandırıyor. Aradan geçen uzun zamana rağmen kadınlar üzerinden milletin asli değerlerine ve temel insan haklarına savaş açan, kadınların inanç ve yaşam tarzlarını aşağılayan bu bağnaz zihniyetin devam ettiğini görüyoruz."

"İtfaiye çalışanlarını da küçük düşürmüştür"

Kadınlara yönelik yapılan hakaretlerin sadece İSMEK çalışanlarına değil, itfaiye çalışanlarına da yönelik olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milli ve kültürel değerlere gösterdiğimiz hassasiyet ve cinsiyet adaleti ilkesinden hareketle, bu skandal ifadelerin hukuki yaptırımları olmalıdır. Toplum nezdinde de hak ettiği karşılığı bulan bu ifadeler yalnızca kadını hedef almamış aynı zamanda tüm itfaiye çalışanlarını da küçük düşürmüştür. Edep ve terbiye yoksunu bu sözlerin mağdurlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, onların yanında olduğumuzu ifade ediyoruz."

Suç duyurusunda bulunulmuştu

İSMEK'te işten 14 kadın bölge sorumlusu adına avukatları, çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddia edilen Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) Müdürü Erkan Duyar'ın, "hakaret", "görevi kötüye kullanma", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından cezalandırılmaları istemiyle suç duyurusunda bulunulmuştu.

Kaynak: AA