Kadem'den Fakültemize Senaryo Dalında Ödül
KADEM Sanat'ın düzenlediği "Anadolu'da Kadın", "Göç ve Kadın" ve "Toprak ve Kadın" temalı 3 farklı kategoride düzenlenen yarışmada "Anadolu'da Kadın" kategorisinde Fakültemiz Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Erdem Çiçekgil "5 Numaralı Şiş" adlı eseriyle ikincilik...
KADEM Sanat'ın düzenlediği "Anadolu'da Kadın", "Göç ve Kadın" ve "Toprak ve Kadın" temalı 3 farklı kategoride düzenlenen yarışmada "Anadolu'da Kadın" kategorisinde Fakültemiz Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Erdem Çiçekgil "5 Numaralı Şiş" adlı eseriyle ikincilik ödülünü kazandı.
Ayrıntılar: https://www. gumushane. gen. tr/v2/m/gumushane/iletisim-fakultesinden-yeni-bir-basari-oykusu-daha-h27786. html
Kaynak: Habermetre