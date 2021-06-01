Kadem'den Fakültemize Senaryo Dalında Ödül
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Kadem'den Fakültemize Senaryo Dalında Ödül

Kadem'den Fakültemize Senaryo Dalında Ödül
Habermetre - Haberler | Toplum

KADEM Sanat'ın düzenlediği "Anadolu'da Kadın", "Göç ve Kadın" ve "Toprak ve Kadın" temalı 3 farklı kategoride düzenlenen yarışmada "Anadolu'da Kadın" kategorisinde Fakültemiz Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Erdem Çiçekgil "5 Numaralı Şiş" adlı eseriyle ikincilik...

KADEM Sanat'ın düzenlediği "Anadolu'da Kadın", "Göç ve Kadın" ve "Toprak ve Kadın" temalı 3 farklı kategoride düzenlenen yarışmada "Anadolu'da Kadın" kategorisinde Fakültemiz Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Erdem Çiçekgil "5 Numaralı Şiş" adlı eseriyle ikincilik ödülünü kazandı.

Ayrıntılar: https://www. gumushane. gen. tr/v2/m/gumushane/iletisim-fakultesinden-yeni-bir-basari-oykusu-daha-h27786. html

Kaynak: Habermetre

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