KADEM'den Edremit'teki kurtuluş günü törenindeki gösteri hakkında suç duyurusu - Haberler
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KADEM'den Edremit'teki kurtuluş günü törenindeki gösteri hakkında suç duyurusu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
KADEM'den Edremit'teki kurtuluş günü törenindeki gösteri hakkında suç duyurusu

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluş günü törenlerindeki gösteri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluş günü törenlerindeki gösteri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan avukat Canan Sarı, "Cumhuriyet'i ve özgürleşmeyi kadının kıyafeti üzerinden okumaya devam etmek en basit ifadesiyle ilkelliktir. Bu ülkedeki milyonlarca örtülü kadına hayatı zindan eden, onların hayallerini çalan tam da bu zihniyettir" dedi.

KADEM, Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu nedeniyle ilçe belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Edremit Şubesi tarafından düzenlenen gösteri hakkında Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde KADEM adına açıklama yapan Hukuk Kurulu Başkanı avukat Canan Sarı, törenin skandal bir gösteriye sahne olduğunu vurgulayarak, "Bu sözde özgürlük gösterisinde çarşaflı bir Türk kadını diz çöktürülerek zincire vurulmuş, ardından zincirden ve çarşaftan kurtularak özgürleştiği mesajı verilmiştir. Türk halkının topyekün verdiği özgürlük mücadelesini kadınların çarşaftan kurtulmasıyla anlatan bu sakil gösteri, vatan uğruna canını veren şehitlerimize ve Türk kadınına hakarettir. Türk halkı, özgürlük mücadelesini inanç ve değerlere karşı değil, bu değerleri hedef alan düşmana karşı vermiştir. Cumhuriyet'i ve özgürleşmeyi kadının kıyafeti üzerinden okumaya devam etmek en basit ifadesiyle ilkelliktir. Bu ülkedeki milyonlarca örtülü kadına hayatı zindan eden, onların hayallerini çalan tam da bu zihniyettir. Gerçek bir özgürleşme için kendisi gibi düşünüp yaşamayan insanları hor görüp aşağılayan bu çağdışı zihniyetin ortadan kalkması şarttır" ifadelerini kullandı.

"Özgürlüğü örtünmemek zanneden bu zihniyete karşı mücadelede kararlıyız"

Toplumsal barışın sağlanmasının köhne zihniyetin saygı duyma eşiğini aşmasıyla mümkün olabileceğini söyleyen Sarı, "Unutulmamalıdır ki bugün bu topraklarda esaret altında yaşamıyorsak, bunu, çarşafıyla cepheye mermi taşıyan, yeri geldiğinde omuz omuza çarpışan Nene Hatunlara, Kara Fatmalara, Şerife Bacılara borçluyuz. Özgürlüğü örtünmemek zanneden, çağdaşlığı örtülü kadınlara hakarette arayan bu zihniyete karşı KADEM olarak bizler, Türk devletinin esaslarını, Türk milletinin hassas değerlerini aşağılayan, toplumu ayrıştıran, ötekileştiren ve halk arasında kin ve nefret tohumları eken kişi ve kurumlarla mücadelede kararlıyız. Başta Edremit Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Edremit Şubesi olmak üzere bu hakaret ve aşağılamada payı olan herkesten yargı önünde hesap sorulması için az önce suç duyurusunda bulunduk. İlerleyen süreçte de olayın takipçisi olacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Haber: KADEM'den Edremit'teki kurtuluş günü törenindeki gösteri hakkında suç duyurusu - Haberler
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