Kadem'den 15 Temmuz Bildirisi

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yılı dolayısıyla yayınladığı bildiride, bir daha bu tür acı olayların yaşanmaması için FETÖ ve benzeri odaklarla mücadelenin her alanda etkin ve kararlı şekilde sürdürülmesi ve yeniden palazlanmasına izin verilmemesi gerektiğini bildirdi.

KADEM tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü dolayısıyla yayınlanan bildiride, 15 Temmuz 2016'da, yıllardır devletin sinesine çöreklenmiş bir karanlık yapının, sınır dışındaki destekçileri ve ortaklarıyla iş birliği içerisinde, bayrağa, ezana, hak ve özgürlüklere kastedilmeye yönelik bir girişimi, milletin azim, inanç ve kararlılığıyla bertaraf edildiği belirtildi.

Darbe girişimi gecesi vatan uğruna kendisini siper eden 250 vatandaşın şehit olduğu, 2 bin 196 vatandaşın ise yaralandığı hatırlatılan bildiride, "Türk milleti, vatanı, dini, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda neleri göze alabileceğini, neleri başarabileceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterdi." denildi.

Uzun yıllardır milletin geçtiği bütün zorlu süreçlerin hepsinde kadınların eşsiz özverisinin her zaman takdire şayan olduğu belirtilen bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"12 yaşında düşmanla çarpışan Nezahat Onbaşı gibi, cepheye kağnıyla mermi taşıyan Nene Hatun gibi vatan ve bayrağına aşık, kutsalları için gözünü kırpmadan canından vazgeçmeye hazır kahramanların izinden giden kadınlar, 15 Temmuz gecesi de demokrasimizi savunarak tüm dünyaya kadınlarımızın gücünü bir kez daha göstermiştir. O meş'um gecede kamyonetine doldurduğu yiğitleri meydanlara taşıyan, vatan mücadelesi beklemez diyerek tek başına köprüye koşan kadınlarımız cesaretleriyle 15 Temmuz destanının sembolü haline gelerek kadının bir toplum için ne kadar önemli olduğunu ve kadınların hayatın her alanında olması gerektiğini bizlere bir kez daha göstermiştir."

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının adalet önünde hesap vermeye devam ettiği vurgulanan bildiride, her geçen gün örgütün karanlık bağlarını ortaya çıkaran yeni delillere ulaşıldığı ve darbecilerin hak ettikleri cezalara çarptırıldıkları kaydedildi.

Açıklamada, "Bir daha bu tür acı olayların yaşanmaması için FETÖ ve benzeri odaklar ile mücadele her alanda etkin ve kararlı şekilde sürdürülmeli, yeniden palazlanmasına asla izin verilmemelidir." ifadesine yer verildi.

Ülkenin birliğini, bütünlüğünü ve demokrasisini hedef alan FETÖ yapılanmasının darbeye karşı çıkan sivil halka bombalar yağdırarak yaşattığı korku ve tahribatın ardından ülke olarak sosyal ve ekonomik açıdan geçirilen zorlu sürecin birlik, beraberlik ve kararlılıkla atlatıldığına dikkati çekilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Bundan sonraki süreçte, bu hain yapılanmanın ülkemizden tamamen temizlenmesi için var gücümüzle çalışarak, vatanımızın bu karanlık geceleri bir kez daha yaşamaması için birlik ve beraberliğimize kasteden bütün tehditlere karşı ortak mücadelemize devam etmek birinci önceliğimiz olmalıdır. Tüm dünyanın tanıklık ettiği, milletçe demokrasimize sahip çıktığımız o tarihi gecede bizlere, cesaret ve kararlığıyla güç veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, hayatını hiçe sayıp vatanı için çekinmeden canından vazgeçen korkusuz milletimize, bu girişime destek vermeyerek karşısında mücadele eden askerimize, polisimize, darbeye hep bir ağızdan karşı çıkan parti liderleri ile sağduyulu açıklamalar yapan sivil toplum kuruluşlarımıza ve son olarak darbe karşıtı tutum gösteren basınımıza teşekkür ediyoruz."