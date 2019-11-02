KADEM 'Bereket' projesiyle öğrencileri bir araya getirecek - BALIKESİR

02.11.2019 14:39

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Balıkesir İl Temsilciliğince basın toplantısı düzenlendi.

Balıkesir KADEM il binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan İl Temsilcisi Zeliha Kahraman, KADEM Balıkesir Temsilciliği olarak bu yılı gönüllülük yılı temasıyla geçirdiklerini söyledi.

Kahraman, bu yıl 4 etkinlik yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"2017 yılından itibaren birçok projeyi gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde 'Bereket Projesi' isminde bir projemiz var. Özellikle eğitime ihtiyacı olan üstün yetenekli ve üstün zekalı çocuklarımızla meslek lisesi öğrencilerimizin bir araya getirilmesiyle yerli ve milli üretime katkı sunmaları için aynı anda birlikte çalışmalarını destekleyici bir proje olacak. Genel başkanımız da projemizi çok beğendi, biz de inşallah bu projemizi önümüzdeki günlerde hızla sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA