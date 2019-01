Kadem Aksaray Şubesi Açıldı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Aksaray Şubesi düzenlenen törenle açıldı.

KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Kültürpark Gala Toplantı Salonu'nda düzenlenen açılış töreninde, KADEM'in Aksaray'da 45. temsilciliğini açtığını söyledi.

Kadın meselesinin; erkeklerden, aileden, çocuktan ayrı, toplumdan bağımsız olarak ele alınacak bir konu olmadığını ifade eden Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:

"Kadınları ilgilendiren her mesele, aileyi, kadının eşini, annesini, babasını, çocuklarını ve tüm toplumu ilgilendirmektedir. Çözüm aramaya çalıştığımız bu mesele tüm toplumu ilgilendiren, içinde çok hassas dengeler barındıran, adalet ilkesi ile çözümlenebilecek bir meseledir. Genel olarak toplumun asayişini bozan, aile birliğini tehdit eden kadınların çocukların ve erkeklerin ve toplumu mağdur eden her konu bizim ilgi alanımızdadır."

KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da Aksaray'da, KADEM ailesine yeni bir halka eklediklerini belirtti.

KADEM'in, bu toprakların kadınlarına yabancıların gözlükleri ile bakmadığını, sorunlarını kendi değerleri, kendi kavramları ve kendi hassasiyetleri ışığında ele aldığını dile getiren Bayraktar, "KADEM bu toprakların birikiminin harmanlandığı bir mecradır. KADEM'in en önemli motivasyonlarından biri kadınlarımıza kendi özlerini muhafaza etmenin en büyük özgürlükleri olduğunu hatırlatmaktır." dedi.

"Kendi referanslarımıza, kendi değer kriterlerimize ihtiyacımız var"

Bayraktar, bugün küresel bir fabrikanın, tek bir tür kumaş dokurcasına herkesi tek tipleştiren bir kadın modeli oluşturmaya çalıştığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bizlere de özgürlük, eşitlik, demokrasi gibi değerlere ancak onların kalıplarına sorumsuz bir şekilde girersek ulaşabileceğimizi söylüyor. Dolayısıyla o fabrikanın tek tip ürünü haline gelmezsek eksik olduğumuzu hissettiriyor. Kadın meselelerinde günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi maalesef ki bu. Oysa bizim kendi referanslarımıza, kendi değer kriterlerimize ihtiyacımız var. Bu topraklara kök salmış irfanımız, inancımız ve değerlerimiz kadını zaten hak ettiği mertebeye oturtuyor. Önemli olan bizim bize ait olan değerlerin merkezine dönebilmemizdir. KADEM, referanslarını kendi topraklarının irfanından, kendi inancının prensiplerinden alıyor. Dayatılan anlayışları sorguluyor. Kadınların uğradığı haksızlıkların hesabını toplumumuzun değerlerine fatura etmeye çalışanlara karşı da bir kalkan vazifesi görüyor. KADEM herkese kucak açan, kapsayıcı ve farklılıkları artı bir değer olarak gören yaklaşımı ile kişileri olmak istedikleri halleri ile destekliyor. Onlara kullanıma hazır düşünce sistemi yüklemeye çalışmıyor. Başkalarının kavramları ile kendi dünyamızı düşünce evrenimizi kuramayız. Dünya ile alışverişimizi ancak medeniyetimize ve inançlarımıza sahip çıkarak yaparsak gerçek bir ilerlemeden bahsedebiliriz."

"Kadına yapılan her destek aileye yapılan destektir"

KADEM olarak, önce kadınların, sonra tüm toplumun iyiliği için binlerce gönüllü ve üye ile gece gündüz çalıştıklarını anlatan Bayraktar, "Aile adeta bir şehrin surları gibi toplumları muhafaza eder ve korur. Aile insani değerlerle aşılandığınız bir ocaktır. KADEM olarak ailenin birlik ve bütünlüğünü tehdit eden her türlü toplumsal hastalıkla mücadele ediyoruz. Kadına yapılan her destek aileye yapılan destektir. Donanımlı, üretken, hayırlı, her anlamda sağlıklı ve mutlu kadınlar, hem ailelerin hem de her katmanı ile toplumların güçlenmesinde hayati rol oynarlar." diye konuştu.

Aksaray Valisi Ali Mantı ise sağlıklı toplumların sağlıklı ailelerden geçtiğini söyledi.

Bunun için de önce ailenin sağlıklı hale getirilmesi gerektiğini dile getiren Mantı, "Hz. Ömer'in çok güzel bir ifadesi var; 'Aile arasındaki anlaşmazlık ormana düşmüş ateş gibidir, herkesi yakar.' Biz sağlıklı toplum için önce ailemizi sağlıklı hale getirmek zorundayız. Ülkemizde son yıllarda her alanda olduğu gibi kadın hakları konusunda da dünya çapında gelişmeler sağlandı. Bir şeyi yapmaktan ziyade sürdürmek daha önemli. İnşallah bu hakları hep birlikte sürdürerek gelecek nesillere aktaracağız." ifadelerini kullandı.

KADEM Aksaray Temsilcisi Feyza Baydar da kadınların, toplumun temel taşı bir varlık olduğunu söyledi.

Baydar, kadın ve erkeğin birbirini tamamlayan bir bütün olduğuna işaret ederek, KADEM olarak kadın hakları ve fırsat eşitliği konusunda toplumda ortak bir bilinç oluşturarak, sadece kadınların değil ailenin ve toplumun huzuru ve refahını sağlamak için çaba sarf ettiklerini bildirdi.

Konuşmaların ardından, dua edildi, şubenin açılış kurdelası kesildi.

Törene, Aksaray Valisi Ali Mantı'nın eşi Işıl Mantı, Aksaray Milletvekilleri İlknur İnceöz, Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Adalet Komisyonu Başkanı Seyfullah Sarıgül, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kadın katıldı.

Kaynak: AA