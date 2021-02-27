KADEM, 28 Şubat sürecini "pop-up" uygulamasıyla hatırlatıyor

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 28 Şubat sürecini, internet medyasında ve Youtube'da "pop-up" uygulamasıyla hatırlatmak için farkındalık kampanyasına imza attı.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 28 Şubat sürecini, internet medyasında ve Youtube'da "pop-up" uygulamasıyla hatırlatmak için farkındalık kampanyasına imza attı.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinde, inanç hürriyetine ağır bir darbe vuruldu. Toplumun özellikle dindar kesimini hedef alan haksız ve yasakçı uygulamalarda en büyük mağduriyeti, başörtülü oldukları için üniversitelere alınmayan ya da okudukları üniversitelerden atılan kız öğrenciler yaşadı.

Dönemin egemen güçleri, keyfi yasak uygulamalarıyla başörtülü öğrencilerin okula girmesini engelledi, öğrenciliği devam eden kızları da okuldan attı. O günlerde Türkiye'nin bütün üniversitelerinde en çok kullanılan kelime aynıydı: "Giremezsin."

KADEM, insan hakları bağlamında Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen bu uygulamayı hatırlatmak ve süreci yaşamayanların empati kurmasını sağlamak üzere dijital bir farkındalık çalışmasına imza attı.

Haber sitelerinde içeriğe ulaşmayı birkaç saniyeliğine erteleyen pop-up reklam çalışmasıyla, başörtülü öğrencilerin okuma haklarının ellerinden alınması ve kullanıcıların bir web sitesine girip haber okuma haklarının ellerinden alınması arasında duygudaşlık kuruldu.

Başörtülü öğrencilerin üniversitelere alınmadığı günleri "girememe" ve "sistem yasakları" mottosundan yola çıkarak anlatan kampanya, kullanıcıların haberlere ve Youtube videolarına erişimini birkaç saniye için engelleyerek, gerçek bir empati yaşatmayı hedefliyor.

KADEM'in geçen yıl yine 28 Şubat sürecine dikkat çekmek amacıyla düzenlediği "Böyle Daha Güzelsin" sergisine de atıfta bulunan uygulama, verdiği mesajın ardından kullanıcıları serginin sanal sitesi olan "www.boyledahaguzelsin.com" adresine yönlendiriyor. "Hem unuttum hepsini, hem de bir bir aklımda" sloganıyla hazırlanan sergi, 28 Şubat sürecinde eğitim hayatına devam edemedikleri gibi sosyal hayattan da dışlanan bir neslin yaşadıklarına dikkati çekiyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu