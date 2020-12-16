'Kadeh' tepki verdi uyuşturucu tacirleri yakalandı
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'Kadeh' tepki verdi uyuşturucu tacirleri yakalandı

16.12.2020 17:18 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:22
'Kadeh' tepki verdi uyuşturucu tacirleri yakalandı

ELAZIĞ'da, jandarmanın durdurduğu araçta yapılan aramada yolcu koltuğuna gizlenmiş 1 kilo 316 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da, jandarmanın durdurduğu araçta yapılan aramada yolcu koltuğuna gizlenmiş 1 kilo 316 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. 

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.Y. (28) ve M.K. (33) adlı şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Takibe alınan şüphelilerin kullandıkları araç durduruldu. Narkotik köpeği 'Kadeh' ile yapılan detaylı aramada yolcu koltuğuna gizlenmiş 1 kilo 316 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 17:26:44. #1.14#
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