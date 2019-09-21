Kadefikale'de stant açan kadınlar kooperatifleşti

21.09.2019 14:03

İzmir'deki Kadifekale bölgesinde, Pagos Üretici Pazarında stant açan 7 kadın, kadınların hayatını iyileştirmek üzere Pagos Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurdu. Kooperatifin kurucu ortaklarından Berivan Alpergün, "İlk etapta Kadifekale'de, ardından İzmir ve Türkiye çapında örgütlenmeyi amaçlıyoruz" dedi.



Kadifekale'de haftada 7 gün midyeden içli köfteye, sarmadan geleneksel Mardin Çöreğine kadar geleneksel lezzetler Pagos Üretici Pazarında tüketicilere sunuluyor. Pagos Üretici Pazarında stant açan 7 kadında, Pagos Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurdu. Kadınlar, hayata geçirdikleri kooperatif ile önemli adımlar atmaya hazırlanırken, kurucu ortaklardan Berivan Alpergün (25), ilk etapta Kadifekale'de, ardından İzmir ve Türkiye çapında örgütlenmeyi amaçladıklarını kaydetti.



Kooperatifçiliği ekonomik bir kalkınma modeli olarak gördüklerini vurgulayan Alpergün, "Kooperatifimiz; midye, içli köfte gibi gıda ürünleriyle yola çıkıyor; ama burada okul öncesi eğitim, hasta ve yaşlı bakımı konusunda eğitim almış kadınlarımız da var. Bu hizmet alanlarını da kapsam altına almak istiyoruz. Başkan Soyer'in ilgisi sayesinde kendimize güvenimiz arttı. Bu sayede ailemizin baskısı da azaldı. Ön yargılar yıkılıyor. Kadınlar artık eşlerinin desteğini daha rahat alabiliyor. Öte yandan üretici pazarı İzmirlilerin bölgeye gelmesi açısından da çok önemli. Burası hep ötelenen bir yer oldu. Pazarla beraber İzmir'de yaşayıp buraya hiç gelmemiş insanlar Kadifekale'yi gördü" dedi.



Seçim çalışmaları sırasında kadınların ekonomiye dahil olması için özellikle kadın kooperatiflerini destekleyeceklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de şöyle konuştu:



"Kadifekaleli kadınlara da umut oldu. Büyükşehir belediyesinin Kadifekale'de açtığı Pagos Üretici Pazarında stant açan 7 kadın, güçlerini birleştirdi ve kooperatif kurdu. Bölge kadınlarına destek olmayı amaçlayan Pagos Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Kadifekale'nin gastronomik değerlerinin kent yaşamına dahil olmasını da sağlayacak" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA