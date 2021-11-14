Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, Libya'daki başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, Libya'daki başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı

AA - Haberler | Güncel

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, ülkede 24 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan başkanlık seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu.

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, ülkede 24 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan başkanlık seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu.

Libya Yüksek Seçim Komisyonu Basın Müdürü Halid el-Menai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaddafi'nin Sebha kentindeki Yüksek Seçim Komisyonu şubesine giderek başkanlık seçimlerine resmen adaylık başvurusunda bulunduğunu doğruladı.

Seçim merkezine bizzat giden Seyfülislam Kaddafi, 2011'de babasının rejiminin düşmesinden bu yana ilk kez ortaya çıktı.

Seyfülislam Kaddafi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından insanlığa karşı suç işlemekten aranıyor. Libya Askeri Başsavcılığı da Seyfülislam hakkında "cinayet" ve "paralı asker kullanma" suçlamasıyla yakalama kararı vermişti.

Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, Libya'daki başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı

Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, Libya'daki başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı

Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, Libya'daki başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı

Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, Libya'daki başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı

Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, Libya'daki başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gazi Mustafa Kemal'in Libya'da, Suriye'de, Balkanlar'daki izlerini unutturmaya çalışıp bugün aynı mücadeleyi yürütenleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal'in Libya'da, Suriye'de, Balkanlar'daki izlerini unutturmaya çalışıp bugün aynı mücadeleyi yürütenleri...

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title