Kaddafi'nin Oğlu Es-Saadi'nin Yargılanması

Libya'da devrik lider Muammer el-Kaddafi'nin oğlu Es-Saadi el-Kaddafi'nin, 2005 yılında "Al-İttihad Futbol Kulübü" teknik direktörünü kasten öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı davada beraat ettiği bildirildi.

Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Adalet Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yapılan açıklamada, Trablus İstinaf Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin, "Al-İttihad Futbol Kulübü" teknik direktörünü kasten öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Saadi'nin söz konusu davada beraatine karar verdiği belirtildi.

Buna karşın mahkemenin, Saadi'ye içki bulundurmak ve içmek suçlamasıyla 1 yıl hapis ve 376 dolar para cezası verdiği duyuruldu.

Karara temyiz yolunun açık olduğu kaydedilen açıklamada, davayla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Devrik lider Kaddafi'nin oğlu Saadi, "görevini kötüye kullanmak, yolsuzluk yapmak ve 2011 devrimi sırasında düzenlenen gösterileri bastırmak" gibi suçlarla da itham ediliyor.