Kadayıfı kebap şişine saplayıp mangalda pişirerek fark yaratmak istiyorlar
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Kadayıfı kebap şişine saplayıp mangalda pişirerek fark yaratmak istiyorlar

13.02.2021 11:11 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:29
Kadayıfı kebap şişine saplayıp mangalda pişirerek fark yaratmak istiyorlar

Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen ilk Türk mutfağına sahip Gaziantep'te kadayıfı kebap şişine saplayıp mangalda pişiren tatlıcı, "Kadayıf Kebabı" adını verdiği ürünüyle fark yaratmaya çalışıyor.

Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen ilk Türk mutfağına sahip Gaziantep'te kadayıfı kebap şişine saplayıp mangalda pişiren tatlıcı, "Kadayıf Kebabı" adını verdiği ürünüyle fark yaratmaya çalışıyor.

Merkez Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir firma, kentte her geçen gün artan rekabet ortamında öne çıkabilmek adına yeni bir çalışma yapma kararı aldı.

Firmanın ustaları, yaklaşık 1 ay süren çeşitli denemelerin ardından kadayıfı kebap şişine saplayıp mangalda pişirme fikrinde karar kıldı.

Lezzete "kadayıf kebabı" ismini veren ustalar, ilk olarak içine şerbet dökülen fıstık ezmesini hamur gibi yoğurarak kıvama getiriyor.

Ardından hazırladıkları bu harcı kebap şişine saplayan ustalar üzerine ise bol tel kadayıf sarıp mangalda ateşin üzerine koyuyor.

Yaklaşık 5 dakika boyunca mangalda pişen, siparişe göre hazırlanan ve kısa sürede ilgi gören "Kadayıf Kebabı" porsiyonu 40 liradan satışa sunuluyor.

"Sürekli yeni sunum ve lezzet bulmak zorundasınız"

İşletme sahibi Serdal Urhan, AA muhabirine, gastronomi kenti Gaziantep'in tatlı ve kebap anlamında oldukça çeşitliliğe sahip olduğunu söyledi.

Söz konusu lezzetin hem göze hem de mideye hitap ettiğini ve bu yorumun müşteriler tarafından yapıldığını belirten Urhan şöyle konuştu:

"Gaziantep denilince akla tatlı ve kebap geliyor. Biz bu iki lezzeti birleştirdik ve ortaya kadayıf kebabını çıkardık. İlk başta müşterilerimiz 'Kebap şişinde mangalda tatlı mı olur?' dedi ama yedikten sonra fikirleri çok değişti. Bizim sektörde rekabet ve farkındalık çok önemli oldu. Sürekli yeni sunum ve lezzet bulmak zorundasınız yoksa piyasanın altında kalırsınız. Biz de böyle bir lezzet ortaya çıkardık ve oldukça başarılı oldu."

Urhan, kente yeni bir lezzet kazandırdıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, "Bizden önceki ustalarımız sürekli yeni lezzetler ortaya çıkardıkları için biz gastronomi kenti olduk. Biz de şimdinin ustaları olarak yeni lezzetler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. İnşallah bu gelenek böyle devam eder." ifadesini kullandı.

Müşterilerden Ahmet Çadır ise bu tatlıyı çok sevdiğini belirterek, "Kentimizde en çok tatlı ve kebap tüketiliyor. Bu ikisini bir arada görmek çok güzel. İlk başta şaşırıyor insan tabii nasıl olacak diye ama yiyince tadının çok güzel olduğunu gördüm. " diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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