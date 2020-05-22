Kadayıf ustasından 4 dilde en tatlı "Hayat Eve Sığar" mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kadayıf ustasından 4 dilde en tatlı "Hayat Eve Sığar" mesajı

Diyarbakır'da bir işletmeci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede tedbirlere uyulması için Ramazan Bayramı dolayısıyla hazırladığı burma kadayıflarda sosyal mesaj veriyor.

22.05.2020 13:01 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:08

Diyarbakır'da bir işletmeci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede tedbirlere uyulması için Ramazan Bayramı dolayısıyla hazırladığı burma kadayıflarda sosyal mesaj veriyor.

Kovid-19 ile mücadele sürerken salgından korunması için tedbirlere harfiyen uyulması çağrısı, Diyarbakır'ın gastronomi kültüründe önemli bir yere sahip tescilli burma kadayıfa da yansıdı.

Kadayıfçı Sıtkı Usta İşletmecisi Mehmet Altunbay, bu süreçte yaşanacak Ramazan Bayramı dolayısıyla hazırladığı burma kadayıfların üzerine fıstıkla Türkçe, İngilizce, Kürtçe ve Zazaca, "Bayram eve sığar", "Evde bayram var", "Evde kal sağlıkla kal" ve "Bayramın tadı evde çıkar" mesajları işledi.

Bayram öncesi hummalı bir tatlı telaşının yaşandığı işletmelerde hazırlanan kadayıf tepsileri, fıstıkla işlenen 4 dildeki mesajın ardından satış noktalarına ve sipariş usülü evlere gönderiliyor.

İşletmeci Mehmet Altunbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın her günü olduğu gibi bayramlarda da ağızları tatlandırmak için çalıştıklarını söyledi. Koronavirüs sürecinde herkesi, halkın sağlığı için Sağlık Kurulu tarafından alınan kararlara uymaya davet ettiklerini aktaran Altunbay, "Halkın kurallara uymasını istiyoruz. Biz de 4 dilde sosyal mesaj vermek istedik." dedi.

"Evde kal Türkiye." çağrısında en tatlı mesajı vermek istediklerini dile getiren Altunbay, "Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasından tatlıcılar muaf tutuldu. Halkımız evde kalsın biz evlerine tatlılarını götürüp sofralarını ve ağızlarını tatlandıracağız." dedi.

4 dilde mesaj beğenildi

Bayram için tatlı satın alan İsa Aydeniz, kadayıf üzerindeki sosyal içerikli mesajı çok güzel bulduklarını söyledi.

Özellikle mesajların 4 dilde olmasının daha çok anlamlı olduğunu dile getiren Aydeniz, "Bu bayramda evimizde kalmalıyız. Yetkililerin çağrılarına uymalıyız. Bugünler illa ki geçecek, son bulacak. Bu bayram evimizde kalalım şen ve esen kalalım. Herkes sağlıkla kalsın." ifadelerini kullandı.

Kadayıf ustasından 4 dilde en tatlı 'Hayat Eve Sığar' mesajı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama Haber
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler Haber
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı Haber
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım Haber
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum Haber
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Fenerbahçe'nin 2010-11 sezonu şampiyonluğu paylaşımına Trabzonspor'dan çarpıcı yanıt geldi
Fenerbahçe'nin 2010-11 sezonu şampiyonluğu paylaşımına Trabzonspor'dan çarpıcı yanıt geldi
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına kapıları kapadı
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına kapıları kapadı
Bir berber, koronavirüs salgınına karşı hemşireyi işe aldı
Bir berber, koronavirüs salgınına karşı hemşireyi işe aldı
Galatasaraylı Ryan Babel'in para aşkı: Daha hızlı akmasını istiyorum
Galatasaraylı Ryan Babel'in para aşkı: Daha hızlı akmasını istiyorum
Yolun ortasına bina diken müteahhit, olayı haberleştiren muhabire saldırdı
Yolun ortasına bina diken müteahhit, olayı haberleştiren muhabire saldırdı
Ekrem İmamoğlu, 'Nurettin Sözen'le aynı kaderi mi paylaşacaksınız?' sorusuna yanıt verdi: Maraton koşacağım
Ekrem İmamoğlu, "Nurettin Sözen'le aynı kaderi mi paylaşacaksınız?" sorusuna yanıt verdi: Maraton koşacağım
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi
MHP'li Semih Yalçın, minarelerden müzik çalınmasına tepki gösterdi: Bu kirli bir planın işaret fişeği olabilir
MHP'li Semih Yalçın, minarelerden müzik çalınmasına tepki gösterdi: Bu kirli bir planın işaret fişeği olabilir
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler
Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik...
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu
Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu
Genç kadın, oğlu için yapılan 'Gebersin' yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
Genç kadın, oğlu için yapılan "Gebersin" yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Hande Ataizi Gülçin Ergül Demet Akalın Orhan Gencebay
Spor Neymar Fatih Terim Bülent Uygun İlhan Cavcav Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İzmir Antalya Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Kadayıf ustasından 4 dilde en tatlı "Hayat Eve Sığar" mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 13:08:59. #1.14#
title