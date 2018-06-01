Yüzlerce Öğrenciye Fayda Sağlayan Kadavra, 17 Yıl Sonra Toprağa Verildi
2001 yılında kalp krizi geçiren ve 14 yıldır anatomi derslerinde eğitim amacıyla kullanılan Erkut Uçuk'un kadavrası, bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Bolu'da, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde anatomi derslerinde 14 yıldır eğitim amacıyla kullanılan Erkut Uçuk'un (65) kadavrası, akademisyen ve öğrencilerin katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Rengin Kosif, "Kadavramız kimsesiz bir kişiydi. Ona son görevimizi yaptık. Onun ailesi artık biz öğretim üyeleri ve öğrenciler olmuştu" dedi.
15 GÜN BOYUNCA CENAZESİNİ ALAN OLMAMIŞ
Ankara'da bir otelde 2001 yılında kalp krizi geçiren Erkut Uçuk kaldırıldığı Ankara Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 15 gün boyunca Erkut Uçuk'un cenazesini morgdan alan olmadı. Erkut Uçuk hakkında 'Kimsesizdir' raporu tutuldu. Erkut Uçuk'un cesedi, anatomi dersleri eğitimleri için Ankara Tıp Fakültesi'nde kadavra olarak kullanılmaya başlandı.
CANSIZ BEDENİ YÜZLERCE ÖĞRENCİYE FAYDA SAĞLADI
2004 yılında ise kadavra, o dönem yeni açılan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne getirildi. Erkut Uçuk'un cansız bedeni, burada yüzlerce öğrencinin tıp biliminde kendisini geliştirmesini sağladı. Kadavra, yıllar süren eğitimlerin ardından artık kullanılamayacak hale geldi. Dekanlık kadavranın defnedilmesine karar verdi.
17 YIL SONRA DEFNEDİLDİ
Erkut Uçuk için üniversitede bulunan Ali Ericek Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına tıp fakültesinde görev yapan akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Uçuk'un cenazesi, ölümünden 17 yıl sonra kılınan cenaze namazının ardından Çığırtkanlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
"ONUN AİLESİ ARTIK ÖĞRETİM ÜYELERİ VE ÖĞRENCİLER OLMUŞTU"
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Rengin Kosif, "Tıp fakültelerinin Anatomi Ana Bilim Dalı'nda başlıca eğitim materyali olarak kadavraları kullanmaktayız. Bizim fakültemiz 2003-2004 akademik yılında açıldı. O yıl Ankara Tıp Fakültesi'nden bize gelen ilk kadavraydı. Rahmetli üniversitemizde kullanılan ilk kadavraydı. 14 yıldır eğitim öğretimde kullanmaktaydık. Rahmetli kimsesiz bir insandı. Kadavra bağışları ülkemizde iki şekilde oluyor. Biri, kişinin bilerek ve isteyerek kendisini bağışlaması. ya da kimsesiz insanların vefatından sonra bizlere haber verilmesiyle tıp fakültelerine geliyor. Bizim kadavramız da kimsesiz bir kişiydi ve 14 yıl biz onunla beraberdik. Bugün biz ona son görevimizi yaptık. Onun ailesi artık biz öğretim üyeleri ve öğrenciler olmuştu" diye konuştu.
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Beden dedigin bir torba o torbadan cikip gidiyorsun ha bocek yilan yemis ya da kadavra olmus aslinda hic bir onemi yok onemli olan bu dunyada allah icin ne yaptin gerisi bos.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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çok üzüldüm ölüyosun ve cenazene sahip çıkacak kimsen yok kimsesissinCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Bir insan ölmeden önce kendi karar verebiliyor vücunun kadavra olarak kullanılmasına. Ayrıca adamın dini imanı durumu sizi hiç bir şekilde ilgilendirmez, sizler kendi meselenize bakın. Kimse kimseyi zorla kadavra yapmaz. Ruha işkence nedir ya ? ahaha. Yahu öyle bir konuşuyorsunuz ki sanki her gün mesai saatlerinde ölüp öbür tarafta çalışmaya gidiyorsunuz gibi. Yıl 2018, tüm müslüman ülkelerde kan gövdeyi götürüyor ve halen dua diyorsunuz. O dualar neden hiç tutmuyor biliyor musunuz ?Cevap Yaz 1 3 Yayından KaldırADAMIN BİRİ: Biz müslümanlara sormuşsun. Soruyu soran yani sen dinsiz misin başka dine mi mensupsun anlayamadım. Neden anlayamadigimi da anladin mi?Yayından Kaldır
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Acıdım adamaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır