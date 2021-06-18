KADASK'tan Kirazlı Çayı şelalelerine keşif gezisi

Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (KADASK), Çatalzeytin ilçesinde Kirazlı Çayı'ndaki takım şelalelere keşif gezisi düzenledi.

Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (KADASK), Çatalzeytin ilçesinde Kirazlı Çayı'ndaki takım şelalelere keşif gezisi düzenledi.

İsmail köyü sınırlarında yer alan çaydaki üç farklı şelaleye yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüşün ardından ulaşan KADASK ekibi, burada incelemelerde bulunarak keşif ve rota bilgilerini kayıt altına aldı.

Bölgenin doğal güzelliklerini de fotoğraflayan ekip, bölgenin turizme kazandırılması için çalışma başlattı.

KADASK Başkanı Alp Arslan, AA muhabirine, ekip olarak kentin doğal güzelliklerinin gün yüzüne çıkarılması için rota ve keşif turlarını sürdürdüklerini belirtti.

Son olarak İsmail köyündeki Kirazlı Çayı üzerinde yer alan şelalelerinde keşif yaptıklarını anlatan Arslan, "Ekip arkadaşlarımızdan Metin Abdulrezzak ve Rıfat Çakır, köy muhtarı Emrah Köse ve oğlu Yiğit Emre'nin rehberliğinde bölgeye keşif gezisi yaptı. Bu çalışmanın sonucunda, Kastamonu'nun cennet doğasında saklı üç farklı şelaleyi harita üzerinde işaretledik. Burayı doğa gezileri için programa alıp, güzel bir etkinlik rotasına dönüştüreceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel