Kadar Dışişleri Bakanı Al Sani ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan arasında telefon görüşmesi
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Kadar Dışişleri Bakanı Al Sani ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan arasında telefon görüşmesi

24.02.2021 00:39 | Son Güncelleme: 24.02.2021 00:42
Kadar Dışişleri Bakanı Al Sani ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan arasında telefon görüşmesi

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bölge konularını ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bölge konularını ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani, Sullivan ile yaptığı telefon görüşmesinde aralarında İran ve Afganistan'ın da olduğu bir dizi konuyu görüştü.

Görüşmede İran, Afganistan ve Irak ile ilgili konuların yanı sıra ikili ilişkilerin de ele alındığı belirtildi. Açıklamada daha ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Katar, ABD ile İran arasında nükleer mesele de olmak üzere görüş ayrılıklarını gidermek ve karşılıklı yakınlaşma sağlanması yönünde arabuluculuk çalışmalarını yürütmeye başladı. Ayrıca Taliban Hareketiyle Afgan hükümeti arasında tarihi barış görüşmeleri de Katar'ın başkenti Doha'da yürütülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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