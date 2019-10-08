KAÇUV Umut Elçileri, kanserli çocuklar için koşacak

08.10.2019 11:20

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), kanser tedavisi devam eden ya da tamamlanan farklı yaş gruplarındaki çocukların 1 yıllık eğitim giderlerini karşılayacak "Umudum Eğitim Projesi"ni, 41. İstanbul Maratonu'nda koşacak Umut Elçileri'yle gerçekleştirecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, çocukluk döneminde görülen kanserde, tanı konması, yatarak ya da ayakta tedavi ve kontrol aşamasıyla tedavi süreci 5 yıla kadar devam ediyor.

Tedavi sürecinde birçok çocuk okul hayatına ara vermek zorunda kalarak eğitim hakkından mahrum oluyor. Bu durum, çocuğun yalnızca akademik becerilerini güçlendiren kurumdan değil aynı zamanda sosyalleşeceği ve onu hayata hazırlayan bir ortamdan da uzaklaşmasına yol açıyor.

Eğitim hayatından kopuş, geleceğe dair korku ve kaygılarını destekleyerek, çocukta eski hayatına geri dönemeyeceği endişesi yaratıyor. Tedavi sürecindeki maddi sıkıntılar aileyi daha da dezavantajlı hale getirerek, çocuğun eğitim hayatına dönüşünü olumsuz etkiliyor.

KAÇUV, "Umudum Eğitim Projesi"yle, tedavi sürecinin getirdiği maddi dezavantajlar nedeniyle çocukların eğitim hayatlarının etkilenmemesini ve çocukların eğitim umuduna tutunarak motivasyonlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda, KAÇUV Umut Elçileri, 3 Kasım'da 41'incisi düzenlenecek İstanbul Maratonu'nda, kanser tedavisi devam eden ya da tamamlanan farklı yaş gruplarındaki çocukların 1 yıllık eğitim giderlerini karşılayacak "Umudum Eğitim Projesi"ni hayata geçirmek için yer alacak.

KAÇUV, "Umudum Eğitim Projesi" ile çocukların eğitim umuduna tutunarak motivasyonlarını güçlendirmeyi ve tedavi sürecindeki maddi dezavantajlar nedeniyle eğitim hayatlarının etkilenmemesini hedefliyor.

Destek vermek isteyen vatandaşlar, 21 Ekim itibarıyla KAÇUV adına maratonda Umut Elçileri'ne bağış yapabilecek.

Maratona geç kayıt imkanı 31 Ekim'de

Online kayıt işlemini gerçekleştiremeyen kişiler için 31 Ekim'de Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek Maraton ve Spor Fuarı'nda geç kayıt imkanı sunulacak.

Sporcular, fuarda yer alan sivil toplum kuruluşları arasından seçecekleri herhangi bir sivil toplum kuruluşuna bağış yapmak ve kayıt ücretini ödemek kaydıyla geç kayıt yaptırabilecek.

Kaynak: AA