Kaçtılar ama polis yakaladı, 13 bin 800 TL ceza kesti
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Kaçtılar ama polis yakaladı, 13 bin 800 TL ceza kesti

Kaçtılar ama polis yakaladı, 13 bin 800 TL ceza kesti Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip polisi görünce otomobille kaçan 2 şahıs uyuşturucu ile yakalandı, ehliyetsiz araç kullanma ve yasaklara uymamaktan 13 bin 800 TL para cezası kesilip adli işlem yapıldı Elazığ'da sokağa...

24.05.2020 20:11 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:15

Kaçtılar ama polis yakaladı, 13 bin 800 TL ceza kesti

Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip polisi görünce otomobille kaçan 2 şahıs uyuşturucu ile yakalandı, ehliyetsiz araç kullanma ve yasaklara uymamaktan 13 bin 800 TL para cezası kesilip adli işlem yapıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip polisi görünce otomobille kaçan 2 şahıs esrar ile yakalandı, ehliyetsiz araç kullanma ve yasaklara uymamaktan 13 bin 800 TL para cezası kesildi, uyuşturucudan adli işlem yapıldı.

Olay, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Mollabahri Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da süren 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan şüpheli bir aracı kentin belirli noktalarında görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler fark etti. Polis ekipleri, otomobille giden 2 şahsa dur ihtarında bulundu. Şahıslar araçla kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı. Ekiplerin takibi sonucu araç Yaşar Doğu Caddesi'nde durdurularak 2 şahısta gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.A ve S.S'nin üst aramasında bir miktar toz, kubar esrar ile uyuşturucu özelliği bulunan bir hap ele geçirildi.

Öteyandan şahıslardan sürücü Y.A'ya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL, dur ihtarına uymama ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 7 bin 500 TL para cezası kesildi. Diğer şahsa da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL ceza kesildi. Toplamda 13 bin 800 TL para cezası kesilen 2 şahıs hakkında ayrıca uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldı.

Kaçtılar ama polis yakaladı, 13 bin 800 TL ceza kesti

Kaynak: İHA

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