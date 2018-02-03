Amerika'da Dur İhtarına Uymayan Sürücü Kaçtı, Kaza Yaptı, Öldürüldü

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir sürücü takla atarak kaza yaptı. Polis tarafından takibe alınan sürücü bu kez kaçmaya başladı.

Teslim olmak yerine polise saldıran sürücü, polis tarafından vuruldu, olay anı polis otomobilinin kamerası tarafından kaydedildi.

DUR İHTARINA UYMADI, KAÇTI

Olay Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde meydana geldi. Polisin durdurmak istediği sürücü, gaza basınca kovalamaca başladı.

Toprak yola giren otomobil, bir anda kontrolden çıkarak takla attı. Sürücü, teslim olmak yerine önce kaçmaya çalıştı, ardından da polise saldırdı.

ÖLÜM ANINI POLİS KAMERASI KAYDETTİ

Polisin vurduğu adam olay yerinde hayatını kaybederken o anlar araç kamerasına yansıdı.