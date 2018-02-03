Amerika'da Dur İhtarına Uymayan Sürücü Kaçtı, Kaza Yaptı, Öldürüldü
ABD'de polisin dur ihtarına uymayan sürücü kaçarken aracıyla takla attı, daha sonra polise saldıran sürücü vurularak öldürüldü.
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir sürücü takla atarak kaza yaptı. Polis tarafından takibe alınan sürücü bu kez kaçmaya başladı.
Teslim olmak yerine polise saldıran sürücü, polis tarafından vuruldu, olay anı polis otomobilinin kamerası tarafından kaydedildi.
DUR İHTARINA UYMADI, KAÇTI
Olay Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde meydana geldi. Polisin durdurmak istediği sürücü, gaza basınca kovalamaca başladı.
Toprak yola giren otomobil, bir anda kontrolden çıkarak takla attı. Sürücü, teslim olmak yerine önce kaçmaya çalıştı, ardından da polise saldırdı.
ÖLÜM ANINI POLİS KAMERASI KAYDETTİ
Polisin vurduğu adam olay yerinde hayatını kaybederken o anlar araç kamerasına yansıdı.