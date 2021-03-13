DÜZCE Kaçmaya çalışan sürücünün otomobilinde uyuşturucu ele geçti
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DÜZCE Kaçmaya çalışan sürücünün otomobilinde uyuşturucu ele geçti

13.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:15
DÜZCE Kaçmaya çalışan sürücünün otomobilinde uyuşturucu ele geçti

Kaçmaya çalışan sürücünün otomobilinde uyuşturucu ele geçtiDÜZCE'de polisin denetimi sırasında kaçmaya çalışan sürücünün otomobilinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Kaçmaya çalışan sürücünün otomobilinde uyuşturucu ele geçti

DÜZCE'de polisin denetimi sırasında kaçmaya çalışan sürücünün otomobilinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce'de polis ekipleri, D- 100 karayolunda denetim yaptı. Denetim sırasında uygulama noktasına farlarını kapatarak gelen 81 DH 181 plakalı otomobil, durdurulmak istendi. Ancak sürücü yoluna devam etmek istedi. Durdurulan otomobilin sürücüsü A.H. ve araçta bulunan B.U. gözaltına alındı. B.U.?nun bir suçtan arandığı belirlenirken, otomobilde yapılan aramada, koltuğunun altında 10 gram uyuşturucu madde ele geçti.

Yapılan araştırmada aynı otomobilin 3 gün önce yapılan uygulamada polislerin üzerine sürüldüğü anlaşıldı.

Şüpheliler emniyete götürülürken, otomobil ise otoparka çekildi.

DÜZCE Kaçmaya çalışan sürücünün otomobilinde uyuşturucu ele geçti
DÜZCE Kaçmaya çalışan sürücünün otomobilinde uyuşturucu ele geçti
DÜZCE Kaçmaya çalışan sürücünün otomobilinde uyuşturucu ele geçti
DÜZCE Kaçmaya çalışan sürücünün otomobilinde uyuşturucu ele geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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