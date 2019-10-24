24.10.2019 10:18

Kaçmak için tren yoluna atlayan şahsın kolu ve bacakları kırıldı, ekipler kurtarmak için zamanla yarıştı

Ekipler zamanla yarıştı, raylara düşen şahıs tren gelmeden kurtarıldı

AYDIN - Aydın'da sabaha karşı bir iş yerinin camlarını kıran iki kişi, ihbar üzerine bölgeye gelen polisleri görünce yaklaşık 4 metre yükseklikten tren yoluna atladı. Kaçmak için tren yoluna atladığı belirtilen şahısın kolu ve bacakları kırılınca rayların üzerinde kalan şahsı kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı. Tren gelmeden itfaiye merdiveni ile kurtarılan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre; sabah saat 05.30 sıralarında Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan bir kefenin camları kırıldı. Gürültü nedeniyle uyanan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bir yandan da güvenlik kameralarından bölgeyi izlemeye başlayan polis kafenin camlarını kıran iki şahsın tren yolu kenarından Güzelhisar istikametine doğru ilerlediğini gördü. 155 polis merkezinin yönlendirmesi ile bölgeye giden polis ekiplerini gören iki şahıstan biri yaklaşık 4 metre derinlikte bulunan demiryolu üzerine atladı. Tren yoluna düşünce vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan şahıs yerden kalkamayınca ilk yardım da şahısları yakalamaya giden polislerden geldi.

Tren geçiş saatinin yaklaşması nedeniyle adeta zamanla yarışan ekipler, önce 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istediler. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaklaşık 4 metre derinliğindeki demir yoluna inemeyince bu defa itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin de yardımı ile sedyeye alınan yaralı kaçmak için atladığı tren yolundan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının yanında bulunan ve kardeş oldukları öğrenilen diğer şahıs da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan şüphelinin tedavisinin, gözaltına alınan diğer şüphelinin ise sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA