Kaçkarlarda heliski heyecanı sona erdi Avrupa'da kar kalitesi ile adından söz ettiren ve kayakseverlerin gözdesi haline gelen Kaçkar Dağları'nda heliski (helikopterli kayak sporu) sezonu sona erdi.

Avrupa'da kar kalitesi ile adından söz ettiren ve kayakseverlerin gözdesi haline gelen Kaçkar Dağları'nda heliski (helikopterli kayak sporu) sezonu sona erdi.

Kayakçıların helikopterle dağların zirvelerine çıkıp sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerden kaydıkları heliski, dünyada sınırlı sayıda yerlerde yapılıyor.



Türkiye'de 2003 yılından beri Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde gerçekleştirilen faaliyete bu yıl 140 sporcu katıldı.



Kayakçılar, Ayder Yaylası'ndan sabah erken saatlerde helikopterle alınarak dağların zirvesine bırakılıyor.

Gün boyunca kayak yaptıktan sonra akşam saatlerinde tekrar helikopterle konakladıkları yere dönen kayakçılar, bir hafta sonra yerlerini yeni gruba bırakıyor.

Ayder Heliski Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Haşimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcular için çok iyi bir sezon olduğunu belirtti.

Haşimoğlu, kar kalitesinin bu yıl daha iyi olduğuna işaret ederek, "Geçen sezondan çok daha fazla kara sahibiz. Bu yıl başta Avrupa olmak üzere Kanada ve Amerikalı 140 misafir ağırladık. Geçen sezonlara göre kar kalitesi daha iyiydi. Sadece havalar geçen yıllara göre biraz daha sıcak geçti." diye konuştu.

Kaçkar Dağları'nın kayak sporuna çok uygun olduğunu vurgulayan Haşimoğlu, "Sporcuların çoğunluğu artık bölgeyi tanıyor. Belgeselciler özel çekim için bölgeye geliyor. Her yıl sayımız artıyor. İlk başladığımızda kimse Türkiye'de helikopterli kayak olduğunu bilmiyordu. Artık burası kayakçılar için bir merkez. Avrupa artık Türkiye'de çok kar olduğunu biliyor. Kayakçılar artık Türkiye'yi sabırsızlıkla bekliyorlar." ifadelerini kullandı.

Ahmet Haşimoğlu, bölgeye gelir seviyesi yüksek kişilerin geldiğine dikkati çekerek, "Kaçkar Dağları'nda yapılan bu faaliyet birçok ülkede yayınlanarak tanıtım sağlanıyor. Ayder Yaylası ile birlikte Türkiye'nin yaylaları yurt dışında gündeme geliyor. Bölgenin tek eksiği helikopterli kayak sporunu engellemeden buraya yapılacak kayak tesisi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA