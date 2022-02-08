Kaçkarlarda 'helikopter sesi çığı tetikliyor' tartışması

RİZE (DHA) - RİZE'de, yaklaşık 400 yapının bulunduğu Yukarı Kavrun Yaylası'nda birkaç yıl arayla düşen çığlar nedeniyle yayla evlerinin çoğu hasar görüp, yıkılıyor. Kaç Kar Dağları'nda yapılan kayak sporu heliski sırasında, helikopterlerin ses titreşimlerinin çığı tetiklediğini öne süren halk, kaymakamlığa çığ bariyeriyle önlem alınması için başvurdu. Kavrun Yaylası Kültür Turizm ve Koruma Derneği Başkanı Tayfun Be Kar, "Helikopter sesi titreşiminin kar yüzeyine baskı yapmasıyla oluşan çığa karşı acil çığ bariyerli önlem alınmalı" derken, firma yetkilileri ise çığ riski olan alanlarda uçuş ve kayak yapılmadığını, güvenli bölgelerde faaliyet sürdürüldüğünü açıkladı.

Çamlıhemşin ilçesinde 400 dolayında yapının yer aldığı Yukarı Kavrun Yaylası, her yıl kış aylarında çığ tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Yöredekiler, karın erimesiyle yaz başında çıktıkları yaylada, Çagovit mevkisinden düşen çığ nedeniyle yıkılan ya da hasar alan evlerle karşılaşıyor. Kaçkar Dağları'nda yapılan kayak sporu heliski sırasında helikopterlerin ses titreşimlerinin çığı tetiklediğini öne süren yaylacılar, çığ bariyeriyle önlem alınması için kaymakamlığa başvurdu. Yaylacılar, ortalama 20 yılda bir tekrarlanan çığın son yıllarda 2-3 yılda bir yaşandığını belirtti.