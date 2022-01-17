Kaçkarlar'da Heliski heyecanı bugün başladı

Dünyadaki en pahalı, elit ve tehlikeli spor dalları arasında gösterilen 'Helikayak' dünyaca bilinen adı ile 'Heliski' heyecanı bugün Rize'ye gelen ilk sporcu grubu ile başladı.

RİZE (İHA) - Dünyadaki en pahalı, elit ve tehlikeli spor dalları arasında gösterilen 'Helikayak' dünyaca bilinen adı ile 'Heliski' heyecanı bugün Rize'ye gelen ilk sporcu grubu ile başladı.

Kaçkar Dağları'nda 16 yıldır yaşanan Heliski heyecanının bu yıl 15 Ocak'ta başlaması planlanıyordu. Heliski heyecanı yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle bugün Rize'ye gelen 19 kişilik ilk kafilenin yaptığı uçuşla rötarlı olarak başladı. 10 hafta sürmesi ve 300'e yakın sporcunun katılması planlanan etkinliğin ilk gününde Kaçkarlar'ın zirvelerine havalanan helikopterle sporcular, kaymanın tadını doyasıya yaşadı.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'na gelerek helikopterle daha önceden belirlenmiş, hiç kayılmamış kayak parkurlarının zirvelerine helikopterle bırakılan kayakçılar parkur bitiminde yine helikopterle alınarak yeniden zirvelere bırakılıyor.

Güvenlik had safhada

Helikayak, dışarıdan görülenin aksine ciddi bir güvenlik ve izin süreci gerektiriyor. Türkiye'de bu sporun yapılabilmesi için organizasyon firmaları Rize ve Artvin Valilikleri, Genel Kurmay Başkanlığı, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü, Yaban Hayatı Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden gerekli birçok izni almak zorunda. Uçuşlar öncesi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından uçuş rotaları belirlenip izinler veriliyor. Etkinlikle görev alacak pilotlar özel eğitimlerden geçiriliyor. Sporculara ise yerleşim dışında hayatta kalma, kış şartlarında hayatta kalma eğitimleri veriliyor. Sporcular parkurda kendi aralarında iletişim kurabilecekleri telsizler, uydu telefonları, yerlerinin tespit edilebilmesi için GPRS vericileri ve haritalarla donatılıyor. Sporcular ayrıca çığ risklerine karşı sırtlarında airbag çantaları ile kayıyorlar. - RİZE