Kaçkarlar'da buzullar eridi, tırmanış rotaları değişti

KÜRESEL ısınma ve iklim değişikliğinin etkileriyle Doğu Karadeniz'de, 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağları'nda buzullar erimeye başladı. Son yıllarda artan erime ile dağcıların kullandığı kuzey tırmanış rotalarında değişikliğe gidildi. Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, "Kaçkarlar'daki büyük ve küçük buzulumuz hacim olarak ciddi oranda küçüldü" dedi.

Son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkileriyle görülen ani lokal ve şiddetli yağışların, can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan sel ve heyelanlara yol açtığı Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, buzullar da erimeye başladı. İklim değişikliğinin etkileriyle hava ve deniz suyu sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bölgede, 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Rize'nin Kaçkar Dağları'nda buzullar erimeye başladı. Son yıllarda artan erime ile dağcıların kullandığı kuzey tırmanış rotalarında değişikliğe gidildi.

Türkiye'nin 3 bin 937 metre ile en yüksek dördüncü zirvesi Kaçkar Dağı, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yer alır. Bölgede, 6 dağ buzulu ve 13 kaya buzulu bulunur. 6 dağ buzulundan en büyük 3 tanesi Kaçkar Dağı'nın kuzeye bakan yamaçlarında yer alır. Bu 3 buzuldan ayrı olarak zirvenin güney tarafındaki küçük sirk içinde, 350 metre uzunluğunda buzul daha bulunur. Bu buzula literatürde Ludwig Krenek'e atfen 'Krenek Buzulu' adı verilmiştir. Krenek Buzulu'nun en düşük yüksekliği 3 bin 597 metrede yer alır. Kaçkar'da buzul izleri kuzeyde 2000, güneyde 2200 metrelere kadar rahatlıkla izlenebilmektedir. Alan bugün de Anadolu'nun en önemli aktüel buzul alanlarından biridir.