Kaçkar'lara Haziran'ın son gününde kar yağdı

RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı'na Haziran aynın son günüde kar yağdı.

Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağları'na Haziran ayının son günü yağan kar herkesi şaşırttı. Yağan karla birlikte dağın zirvesi beyaza büründü. Kaçkar Dağları'nın zirvesine tırmanmak isteyen dağcılar Avusor Yaylası'ndan geriye dönmek zorunda kaldı. Zirveye tırmanmak üzere sabah 06.00 sularında yola çıkan 40 dağcı Avusor yaylasında şiddetli kar yağışına yakalandığı için geriye dönmek zorunda kaldı.

Kaçkarlara tırmanırken yoğun kar yağışı nedeniyle geri dönen kafileden Ercan Kesti isimli dağcı, "Kaçkarlara tırmanmaya çalıştık ama inanılmaz bir kar yağışı var. Avusor yaylasından geriye dönüş kararı aldık. Sağlıklı bir şekilde evlerimize dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA