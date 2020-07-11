Kaçkar Dağları'nın büyüleyen güzelliği: Bulut Denizi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açıldı! İlk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.

Kaçkar Dağları'nın büyüleyen güzelliği: Bulut Denizi

Büyük bölümü Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kaçkar Dağları Milli Parkı, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerine tüm yorgunluğunu unuttururken, fotoğraf tutkunlarının da tercih ettiği yerler arasında bulunuyor.

Kaçkar Dağları'nın büyüleyen güzelliği: Bulut Denizi
11.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:05

Büyük bölümü Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kaçkar Dağları Milli Parkı, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerine tüm yorgunluğunu unuttururken, fotoğraf tutkunlarının da tercih ettiği yerler arasında bulunuyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın, koruma altına alınması gereken 200 ekolojik bölge arasında gösterdiği, Türkiye'nin 3 bin 937 metreyle en yüksek 4'üncü dağı olan Kaçkarlar, birçok yaylayı içerisinde barındırmasının yanında 2 bin 500 rakımın üzerine ulaşabilen yaylaları ile ziyaretçilerini doğal güzelliğiyle adeta büyülüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında alternatif tatil arayanlara farklı güzellikleri ile hizmet veren Kaçkar Dağları ayrıca 33 yaylası ile gezginlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Kaçkar Dağları, macera ve fotoğraf tutkunlarının tercih ettiği bölgeler arasında yer alırken son yıllarda sosyal medyada fotoğraf tutkunlarının paylaştığı gün batımı ve oluşan bulut denizi fotoğrafları ile de farklı güzelliklerini sergiliyor.

Genellikle Çamlıhemşin ilçesi sınırları içerisindeki Palovit, Samistal, Pokut, Sal ve Huser yaylalarını tercih eden ziyaretçiler ve fotoğraf tutkunları gündüz yaylalarda keyifli vakit geçirdikten sonra sis bulutu ve gün batımını fotoğrafı çekebilmek için ise 3 bin rakımın üzerindeki zirvelere çıkarak saatlerce nöbet tutuyor. Zaman zaman fotoğraf tutkunları tek kare fotoğraf için kamp kurarak geceyi yaylada geçiriyor.

Kaçkar'ın eteklerinde vadilere çöken sis, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Vadi boyunca yavaş yavaş zirveye doğru ilerleyen sis, her bölümde farklı görüntüler oluşturuyor.

Gün batımı ile farklı renklerin oluştuğu Kaçkarlar'da, ziyaretçiler kendilerini bulutların üzerinde hissediyor.

"Alpler'den fazlamız var eksiğimiz yok"

Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çok zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu, Karadeniz'in Türkiye'nin minyatürü, Kaçkarlar'ın ise çok büyük bir değer olduğunu söyledi.

Kaçkar Dağları ile ilgili birçok alanda bilimsel çalışmalar yürüttüğünü ve bölgeyi çok iyi bildiğini vurgulayan Bektaş, "Sal ve Pokut Yaylası'nda adeta sis denizi üzerinde duruyoruz. Bir tarafta sisi izlerken diğer taraftan Kaçkarların zirvesine bakıyorsunuz. Bunu Türkiye'de başka bir yerde göremezsiniz. Yurt dışında Alpler'de görebilirsiniz. İnsanlar Alpler'i gidip görmek için büyük paralar harcıyor. Halbuki bu bölgeyi iyi tanıtmak iyi pazarlamak lazım ama kitle turizmine dönüşmemeli. Bireysel planlanmalı." dedi.

Kaçkarlar'a arkadaşları ile geldiğini anlatan Bektaş, "Akşam güneşin batışını fotoğraflamak için geldik. Bunun için akşama kadar yaylalarda dolaştık. Samistal'in zirvesine gün batımını çekmek ve birilerine anlatmak için buradayız. Ümit ediyorum Türkiye'nin tanıtımı buralardan olur. Alpler'den fazlamız var eksiğimiz yok." diye konuştu.

Kaçkarlar'da yapılan yeşil yol projesinin de çok doğru bir proje olduğuna işaret eden Bektaş, şunları kaydetti:

"Tek temennim bu doğru proje ile bölgede çok fazla aracın dolaştığı bir trafik oluşturulmamalı. İnsanların temizliğine çok önem vermesi gerekiyor. Bu bakirlik özel ilgi turizmi kapsamında korunmalı. Güneşin batışı sis denizinin üzerinde Doğu Karadeniz'in en büyük kaynak değeri. Bunun değer olduğunu bilerek, ona göre hareket edip, koruyup, kollayıp satmamız gerektiğini düşünüyorum."

Sema Gündoğdu ise bölgenin çok farklı güzellikleri barındırdığını belirterek, ailesiyle birlikte bulutların üzerinde gün batımını izlemeye geldiğini aktardı. Gündoğdu, ilk kez izlediği bu manzaranın kendisinde çok farklı duygular yaşattığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin Magazin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu Magazin
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın Güncel
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı Ekonomi
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi Güncel
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor Magazin
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
İstanbul'un göbeğinde cinsel organını gösteren taksici serbest
İstanbul'un göbeğinde cinsel organını gösteren taksici serbest
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Solist Özer Arkun'dan şiddet gördüğünü söyleyen Burcu Yılmaz, hemcinslerine seslendi
Solist Özer Arkun'dan şiddet gördüğünü söyleyen Burcu Yılmaz, hemcinslerine seslendi
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından 'Atatürk'e dua etmeliyiz' yorumu
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" yorumu
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Mozaikler kapatılacak mı? Gözler salı gününe çevrildi; ilk namaz böyle olacak!
Mozaikler kapatılacak mı? Gözler salı gününe çevrildi; ilk namaz böyle olacak!
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den 'Pişman mısınız?' sorusuna tepki çeken yanıt
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
O Ses Türkiye'ye geri dönen Ebru Gündeş, şık olmak için modacıların kapısını çaldı
O Ses Türkiye'ye geri dönen Ebru Gündeş, şık olmak için modacıların kapısını çaldı
Fenerbahçe, Zenit'li Artem Dzyuba'yı transfer etmek istiyor
Fenerbahçe, Zenit'li Artem Dzyuba'yı transfer etmek istiyor
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
Bebek'te 150 kişilik yat partisine polis baskını!
Bebek'te 150 kişilik yat partisine polis baskını!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Halife Hafter Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Davran Kemal Sunal Bergüzar Korel
Spor Falcao Ali Koç Podolski Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Karar Temmuz Antalya Ayasofya
Şu an buradasınız: Kaçkar Dağları'nın büyüleyen güzelliği: Bulut Denizi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 11:08:37. #1.15#
title