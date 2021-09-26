Kaçkar Dağları'ndaki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı
AA / Fikret Delal - Haberler | Kültür Sanat
Kaçkar Dağları Milli Parkı'ndaki yüksek rakımlı yaylalar, eylülde yağan karla beyaza büründü, ulaşıma kapanan bazı yayla yolları ise açıldı.
ÇAMLIHEMŞİN, RİZE (AA) - Kaç Kar Dağları Milli Parkı'ndaki yüksek rakımlı yaylalar, eylülde yağan karla beyaza büründü, ulaşıma kapanan bazı yayla yolları ise açıldı.
Çamlıhemşin ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda bulunan yaylalar, hava sıcaklıklarının düşmesiyle etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Bazı yaylalarda kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.
Ulaşıma kapanan Kavron, Samistal ve Gito yaylalarının yolları, İl Özel İdaresi ekiplerince açıldı.