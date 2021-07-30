Kaçkar Dağları'nda düşerek yaralanan iki yabancı uyruklu dağcı için kurtarma çalışması başlatıldı

Rize'de Kaçkar Dağları'nda grupla yürüyüş yaptıkları sırada düşerek yaralanan 2 Ukrayna uyruklu dağcı için kurtarma çalışması başlatıldı.

Rize'de Kaçkar Dağları'nda grupla yürüyüş yaptıkları sırada düşerek yaralanan 2 Ukrayna uyruklu dağcı için kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yukarı Kavron Yaylası Kaçkar Dağları buzul bölgesinde zirve tırmanışı yapan 8 kişilik gruptaki dağcılardan ikisi düşerek ayak ve omzundan yaralandı.

Biri kadın iki yaralı dağcıyı belli bir noktaya kadar getiren arkadaşlarından bazıları, Yukarı Kavron Yaylası'na inerek yardım istedi.

Bölgenin sisli olması nedeniyle askeri helikopter olay yerine hareket edemeyince AFAD, jandarma ve UMKE personelinden oluşturulan kurtarma ekibi yola çıktı.

Ekiplerin, yoğun sis nedeniyle 3 bin 750 metre rakımdaki bölgeye araçlarını bırakarak yaklaşık 3 saatlik yürüyüşün ardından ulaşması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı