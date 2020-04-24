Kaçkar Dağları'na nisanda kar yağdı
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Kaçkar Dağları, Rize, Kültür Sanat, Haber

Kaçkar Dağları'na nisanda kar yağdı

Rize'de dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nın da bulunduğu Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda nisan ayında yağan kar güzel görüntüler oluşturdu.

24.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 24.04.2020 13:46
Kaçkar Dağları'na nisanda kar yağdı

Rize'de dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nın da bulunduğu Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda nisan ayında yağan kar güzel görüntüler oluşturdu.

Çamlıhemşin ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırlarında kalan, sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düştüğü bin 900 rakımlı Ayder Yaylası'nda kar yağdı.

Beyaz gelinlik giyen yayla ve ormanda güzel görüntüler oluştu.

Yetkililer, Gito ve Badara yaylaları başta olmak üzere Pokut, Sal, Huser, Kavrun, Ağusor ve Samistal gibi çok sayıdaki yüksek rakımlı yaylada kar kalınlığının 20 santimetreyi geçtiğini belirterek, yaylalarda kontrollü olarak yol açma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Doğu Karadeniz'in en yüksek sıra dağları olan 3 bin 937 rakımlı Kaçkar Dağları'nın zirvesinden yılın büyük bölümünde kar kalkmıyor.

Kaynak: AA

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