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Kaçkar Dağı zirvesi, bembeyaz oldu

Demirören Haber Ajansı / Yalçın Şahin - Haberler | Güncel
Kaçkar Dağı zirvesi, bembeyaz oldu

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı'nın zirvesi, kar yağışıyla beyaza büründü.

ÇAMLIHEMŞİN, RİZE (DHA) - RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaç Kar Dağı'nın zirvesi, kar yağışıyla beyaza büründü.

Çamlıhemşin'deki Kaçkar Dağı'nın zirvesi, yağan karla bembeyaz oldu. 3 bin 937 metre yüksekliğindeki dağın zirvesinde, beyaz örtüyle güzel manzara oluştu. Eylül ayında yağan karla hava sıcaklığında da düşüş meydana geldi.


Kaçkar Dağı zirvesi, bembeyaz oldu

Kaçkar Dağı zirvesi, bembeyaz oldu

Kaçkar Dağı zirvesi, bembeyaz oldu

Kaçkar Dağı zirvesi, bembeyaz oldu

Kaçkar Dağı zirvesi, bembeyaz oldu

Kaçkar Dağı zirvesi, bembeyaz oldu

Kaçkar Dağı zirvesi, bembeyaz oldu

Demirören Haber Ajansı / Yalçın Şahin - Son Dakika Haberleri
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