Kaçkar Dağı zirvesi, bembeyaz oldu

ÇAMLIHEMŞİN, RİZE (DHA) - RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaç Kar Dağı'nın zirvesi, kar yağışıyla beyaza büründü.

Çamlıhemşin'deki Kaçkar Dağı'nın zirvesi, yağan karla bembeyaz oldu. 3 bin 937 metre yüksekliğindeki dağın zirvesinde, beyaz örtüyle güzel manzara oluştu. Eylül ayında yağan karla hava sıcaklığında da düşüş meydana geldi.