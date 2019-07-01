Kaçış sendromu nedir? Belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

Kaçış sendromu hastalığı, damar dışına sıvı kaçması ile oluşur. Bu olay ise hastada grip hastalığı gibi yorgunluğa, tansiyon düşmesi ve kan basıncı azalmasına sebep olur. Nedeni tam olarak bilinmeyen, eskiye daha çok vakasına rastlanan kaçış sendromu hastalığının kesin bir tedavisi yoktur. Mehmet Ali Erbil'de görülmesi ile birlikte ülkemizde de adı duyulmuştur. Peki kaçış sendromu nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi nedir? İşte kaçış sendorumu hastalığına dair merak edilenler...

KAÇIŞ SENDROMU NEDİR?

İlk olarak 1960 yıllarında görülen kaçış sendromu hastalığı, tıp literatürüne Capillary leak syndrome ismi verilerek dahil olmuştur. Hastalığın neyden kaynaklandığı tam olarak tespit edilememiştir. Fakat damarlardan dışarıya sıvı kaçması ile ortaya çıkmaktadır. Bu ise hastada tansiyon düşmesi ve kan basıncı azalmasına neden olmaktadır. Bu belirtilerin uzun süre gözlenmesi ise hastayı şoka sokmaktadır. Dünya üzerinde yaklaşık 800 kişide olan hastalığa son zamanlarda daha çok rastlanmaktadır.

Atakların ne zaman ortaya çıktığı gözlenmeyen kaçış sendromu hastalığı, kişinin hayatını olumsuz olarak etkilemektedir. Birden bire ortaya çıkan krizlerin ölümcül olduğu tespit edilmiştir. Hastalığın ilerlemesi iç organları olumsuz olarak etkiler. Atakların başlamasıyla kan içerisinde protein ve mineraller dışarıya sızmaya başlar. Bu ise organların beslenemeyip fonksiyonlarını bozmaktadır.

KAÇIŞ SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kaçış sendromu belirtileri, grip hastalığına benzer belirtiler göstermektedir. Gripte görülen yorgunluk, ateş gibi belirtilerin hastada görülmesinden kısa bir süre sonra krizler ortaya çıkar.

Hastalığın belirtileri olarak; ateş, halsizlik, bacaklarda şiddetli ağrı, baş dönmesi, mide bulantısı sayılabilir. Bu belirtilerin görülmesi sonrasında bir uzmana gitmek en iyisi olacaktır. Çünkü hastalığın geç kontrole alınması sonucunda başta böbrek yetmezliğine neden olabilir. Bu hastalıkta senede bir ölüm ile sonuçlandığı görülmektedir.

TEDAVİSİ NEDİR?

Günümüzde daha sık görülmeye başlanan kaçış sendromu üzerine çalışmalar devam etmektedir. Fakat şu ana kadar kesin bir tedavi bulunmamıştır. Hastalığın da tam olarak nedeni bilinmemektedir. Kaçış sendromu hastalığında kriz oluşumu önlenmesi için üst solunum yolu tedavisindeki ilaçlar, astım, bronşit ilaçları verilmektedir. Bu ilaçlar ise sadece krizi önlemek içindir. Kesin bir iyileşme sağlamamaktadır.