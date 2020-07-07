Kaçış rampaları 174 kazayı önledi Kaçış rampaları 174 kazayı önlediADANA'da, Pozantı-Tarsus yolunda, 2012'de uygulamaya konulan 4 kaçış rampası, 174 ağır tonajlı TIR ve kamyonun kaza yapmasını engelledi.

Kaçış rampaları 174 kazayı önledi

ADANA'da, Pozantı-Tarsus yolunda, 2012'de uygulamaya konulan 4 kaçış rampası, 174 ağır tonajlı TIR ve kamyonun kaza yapmasını engelledi.

Pozantı-Tarsus yolunda eğimli yolda fren arızası ve lastik patlaması sorunu yaşayan kamyon ve TIR şoförlerinin geçirebileceği kazaların önüne geçmek için Karayolları 5'inci Bölge Müdürlüğü'nce yapılan kaçış rampalarına 8 yılda, 174 aracın girdiği öğrenildi. Bakımları düzenli olarak yapılan, yaklaşık 200 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde olan rampalarının zemininde, araçları yavaşlatmak için mucurlar kullanılıyor. SÜRÜCÜLER MEMNUN

Otoyol güzergahını sıklıkla kullanan kamyon ve TIR sürüceleri Selami Gider (50) ile Mehmet Yelok (45), "Bu yolu sürekli kullanıyoruz. Birçok kazaya şahit olduk. Özellikle rampada balataları ısınıp frenleri patlayan sürücüler, kazaya sebebiyet vermemek için kaçış rampalarına girerek olası kazaları önlüyor. Bu nedenle kaçış rampaları çok güzel bir uygulama" diye konuştu.

Kaynak: DHA