Kaçış güzergahı belirlemek için polis telsizi dinlediler ancak yakalanmaktan kurtulamadılar

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında bir iş yerinin önüne torpil atan ve polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan VIP araç sürücüsü Yüksel E.(48) ve yanında bulunan 2 arkadaşı 10 kilometrelik kovalamacanın ardından bekçi ekiplerince yakalandı. Kaçış güzergahı belirlemek için polis telsizi dinleyen ve 24 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Yüksel E. "Polis telsizi değil o, kontrol edebilirsiniz, el feneri ve radyo olarak kullanıyoruz biz onu. Asayiş kanalı nasıl açıldı bilmiyorum" dedi. Toplam 11 bin 441 TL ceza kesilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Çalı Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında bir iş yerinin önünden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede geniş çaplı inceleme başlatan ekipler sürücü Yüksel E. idaresindeki 34 UL 5747 plakalı VIP araçtan torpil atıldığı ve şüphelilerin olay yerinden kaçtığını tespit etti. Bunun üzerine bölgede denetimleri sıkılaştıran ekipler Yüksel E.'nin olası kaçış güzergahlarında bekleyerek bölgeye giriş ve çıkışlarda denetim yaptı. Yüksel E. Dumlupınar Caddesi'nde kurulan kontrol noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçışını sürdürdü.

KAÇIŞ GÜZERGAHI BELİRLEMEK İÇİN POLİS TELSİZİ DİNLEMİŞLER

Bölgeye takviye ekip isteyen polisler şüphelilerin peşinde düştü. Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer Caddesi'ne giren sürücü Yüksek E. ile araçta bulunan G.B.(36), B.Ö.(38) kavşağı kapatan bekçi ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Araçta çok sayıda içki şişesi bulunması dikkat çekerken yapılan aramada sıcak takip sırasında kaçış güzergahı belirlemek için içerisine polis frekansı yüklü ve aktif halde olduğu belirtilen telsiz ele geçirildi.

"EL FENERİ VE RADYO OLARAK KULLANIYORUZ"

Yapılan alkol testinde sürücü Yüksel E.'nin 24 promil alkollü olduğu tespit edilirken VIP aracın muayenesi geçtiği için daha önce trafikten men edildiği ortaya çıktı. Torpili şoförünün attığını söyleyen Yüksel E. "Polisten kaçmadık, kaçacak bir şeyimiz de yok. İşimizden çıktık evimize gidiyoruz. Torpili ben atmadım şoförüm atmış, biz içeride yazıhanede otururken atmış. Benim aracımdan atılan bir torpil yok. Bize de geldi sesi, hatta "Neden atıyorsun?" diye sorduk. Çağırabiliriz buraya." şeklinde konuştu.

Yüksel E., polis telsizini radyo ve el feneri olarak kullandığını iddia ederek "Polis telsizi değil o, dikkatli bakın, bas konuşum yok. Kontrol edebilirsiniz, el feneri ve radyo olarak kullanıyoruz biz onu. Polislerle bir alakam yok ben asayiş kanalı dinlemiyorum, nasıl açıldı bilmiyorum" dedi.

11BİN 441 TL CEZA KESİLDİ

Sokağa çıkma kısıtlamasından kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzerek 3 şüpheliye toplam 9 bin 450 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücü Yüksel E.'ye alkollü araç kullanmak ve muayenesiz araç kullanmaktan toplam 1991 TL para cezası kesildi. Şüpheliler ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, otomobil çekiciyle emniyet otoparkına çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı