Kaçırmaya çalıştığı iddia edilen çocuğu "Seni Süperman yapayım mı" diye susturmaya çalışmış
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Kaçırmaya çalıştığı iddia edilen çocuğu "Seni Süperman yapayım mı" diye susturmaya çalışmış

Antalya'da ağlayan 2.5 yaşındaki erkek çocuğunu kucağına alarak koşmaya başlayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı.

Kaçırmaya çalıştığı iddia edilen çocuğu
29.07.2020 16:00 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:04

Antalya'da ağlayan 2.5 yaşındaki erkek çocuğunu kucağına alarak koşmaya başlayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Kötü bir niyetinin olmadığını söyleyen şüpheli, "Ben çocuk ağlamasın diye kucağıma alarak sağ sola koşturdum ve 'seni Süpermen yapayım' diyerek onu susturmaya çalıştım" dedi.

Edinilen bilgiye göre, 27 Temmuz'da Selekler Çarşısında meydana gelen olayda, sazını satmak isteyen M.I. bir iş yerinin önünde beklediği sırada 2 buçuk yaşındaki çocuk M.K.D'nin ağladığını gördü. Ağlayan çocuğun yanına yaklaşarak neden ağladığını soran ve sevmeye çalışan M.I., M.K.D.'yı kucağına alıp iş yerinin önünden koşmaya başladı. Yaklaşık 5 adım uzaklaşan M.I.'nın kucağında oğlunu gören anne, çocuğunu aldı ve şahsa tepki gösterdi. Bir süre anneyle tartışan M.I. bölgeden uzaklaştı. Neye uğradığını şaşıran kadın yaşadıklarını eşine anlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen çift, polis merkezine giderek M.I.'dan şikayetçi oldu.

"Çocuğa, 'seni Süpermen yapayım' dedim"

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelinin ifadesi öğrenildi. Olay günü 3 yaşlarındaki çocuğun ağladığını gördüğünü anlatan M.I., "Yanında da 2 kadın bekliyordu. Ben çocuk ağlamasın diye kucağıma alarak sağ sola koşturdum ve 'seni Süpermen yapayım' diyerek onu susturmaya çalıştım. Bu sırada kadının biri gelip tepki gösterdi. Benim kötü bir niyetim yoktu, çocuğu seviyordum" dedi.

Şüpheli M.I. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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