05.02.2020 18:03 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:07

Kaçırıldığını iddia eden genç kızı kamyonla kurtardılar

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, bir apartmanın balkonundan sarkan genç kızı fark eden vatandaşlar, balkonun altına kamyon çekerek genç kızı aşağıya indirdi. D.C.(16) erkek arkadaşı tarafından kaçırıldığını iddia ederken, soruşturma başlatıldı.

Bugün öğle saatlerinde, Akyazı Ömercikler Mahallesi Yahyalı Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katındaki dairenin balkonundan sarkan genç kızı görenler, genç kızın intihara kalkıştığını düşünerek durumu polise bildirdi. Haber verilmesi üzerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada, vatandaşlar balkonun altına kamyonu yanaştırarak aracın üstüne çıkıp genç kızı aşağıya indirdi. D.C. (16) evde zorla tutulduğu iddia etti.

D.C. erkek arkadaşı R.Y. ve erkek arkadaşının kız kardeşi M.Y. tarafından önce ormanlık alana götürüldüğünü daha sonra ise geceyi geçirmesi için bulunduğu eve getirildiğini, zorla evde tutulduğunu iddia etti. Polis, genç kızın bulunduğu evde yaşayan Özbek asıllı kadının ifadesini aldı. Kadın ifadesinde, D.C.?nin R.Y. tarafından evine getirildiğini, sokakta kalmaması için eve aldığını söyledi.

Akyazı Devlet Hastanesi'ne götürülen D.C. sağlık kontrolünden geçirildi. R.Y. ve M.Y. aranırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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