Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş
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Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş

04.03.2021 14:55 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:59
Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş

ANKARA'dan 4 gün önce kaçırıldığı, bedensel ve zihinsel engelliği olduğu iddia edilen Aleyna Şeker'in (20) Aksaray'da olduğu ortaya çıktı.

ANKARA'dan 4 gün önce kaçırıldığı, bedensel ve zihinsel engelliği olduğu iddia edilen Aleyna Şeker'in (20) Aksaray'da olduğu ortaya çıktı. Televizyon programında kendisi hakkındaki haberleri izledikten sonra sosyal medyadan tanışıp, birlikte Aksaray'a geldiği öne sürülen İshak K. (26) ile emniyete başvuran Şeker, "İshak ile Ankara'da buluşup, kendi rızamla Aksaray'a geldim" dedi. 

Ankara'da yaşayan Mustafa Şeker, bedensel ve zihinsel engelli olduğunu belirttiği kızı Aleyna'nın 4 gün önce kaçırıldığını öne sürerek, televizyon programına katıldı. Bunun üzerine polis ekipleri, Aleyna Şeker'in bulunması için çalışma başlattı. Arama çalışmaları sürdürülürken, Aleyna Şeker, yanındaki İshak K. ile bugün Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Şeker, gazetecilere, "İshak ile Ankara'da buluşup, kendi rızamla Aksaray'a geldim" dedi. 

Sosyal medyadan tanıştıkları öne sürülen Aleyna Şeker ve İshak K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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