Kaçırıldığı iddia edilen genç kız Adıyaman'da bulundu

Annesi tarafından kaçırıldığı ileri sürülen 15 yaşındaki genç kız, Adıyaman'da bulundu. Annesine gitmek istemeyen genç kız Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurda yerleştirildi.

Adıyaman'da yaşayan 15 yaşındaki Fatma A.'nın Malatya'ya gelerek kaçırıldığını iddia eden anne Zeliha A., güvenlik güçlerine başvurması üzerine kısa sürede yeri tespit edilen Fatma A.'nın kaçırılmadığı bilerek annesinden kaçtığı iddia edildi. Malatya polisinin çalışması ile Adıyaman'da olduğu tespit edilen genç kız, burada ekipler tarafından bulunurken, verdiği ifadesinde kaçırılmadığını ve isteyerek kaçtığını söyledi.

Genç kızın verdiği ifade doğrultusunda, durum Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bildirilince, ekipler de gelerek Fatma A.ile görüştü. Bunun üzerine genç kızın Bakanlığa bağlı kız yurduna yerleştirildiği öğrenildi.

Anne Zeliha A.ise Malatya'ya gelerek kızının kaçırıldığını iddia etmiş ve suç duyurusunda bulunmuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı