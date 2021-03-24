Kaçırıldığı iddia edilen bebeğin amcası canlı yayında konuştu
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Kaçırıldığı iddia edilen bebeğin amcası canlı yayında konuştu

24.03.2021 14:58 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:11
Kaçırıldığı iddia edilen bebeğin amcası canlı yayında konuştu

Diyarbakır'da yaklaşık 2 yıl önce evlendikten sonra şiddet gördüğü iddiasıyla baba evine dönen kadın, boşanma davası açtığı eşinin bebeğini kaçırdığını ileri sürdü.

Diyarbakır'da yaklaşık 2 yıl önce evlendikten sonra şiddet gördüğü iddiasıyla baba evine dönen kadın, boşanma davası açtığı eşinin bebeğini kaçırdığını ileri sürdü. Olayla ilgili canlı yayına bağlanan bebeğin amcası, "Bebek, anne tarafından babasına verildi, kaçırılma olayı yok" dedi.

Bebeğini kaçırıldığını iddiasının ardından Z.F.'nin eşinin kardeşi Askeri Fidan Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına ilk kez bağlanarak kaçırma iddialarını yalanladı.

7 aylık bebeğin kardeşinde olduğunu söyleyen amca, gelinlerinin şiddet konusunda yalan söylediğini, daha öncesinde darp raporu bulunmadığını anlattı. Çocuğunun anne Z.F. tarafından babasına verildiğini ve kaçırma olayı yaşanmadığını ileri sürdü.

Amca Fidan, bebeğin sağlığının yerinde olduğunu ama annenin derdinin bebeği olmadığını anlatarak daha önce para istendiğini anlattı. Z.F.'nin daha önce eşine kredi çektirip, evdeki altınlarla baba evine döndüğünü ve sonrasında 35 bin lira daha istediğini ancak verilen 10 bin lira karşılığında eve geri geldiğini anlattı. Geri kalan parayı alamayınca polise başvurarak şiddet uygulandığını yönünde konuştuğunu iddia etti. Tüm bunları ise mahkemeyi kazanabilmek için yaptığını söyledi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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