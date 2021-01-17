Kaçırılan Yemenlilerin Anneleri Birliği, Husiler'in alıkoyduğu 95 sivilin akıbetini sordu

Yemen'de, "Kaçırılanların Anneleri Birliği", İran'ın desteklediği Husiler'in alıkoyduğu 95 sivilin akıbetinin açıklanmasını istedi.

Yemen'de tutukluların ve kaçırılanların haklarını savunan sivil toplum kuruluşu olan Kaçırılanların Anneleri Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Husiler'in, Taiz kentinde alıkoyduğu 13'ü çocuk 95 sivilin nerede olduğunun açıklanması talep etti. Kuruluş, söz konusu sivillerin kurtarılması için uluslararası topluma çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, Husiler'in alıkoyduğu ya da kaçırdığı kişileri hiçbir koşul öne sürmeden salıvermesi de istendi.

Yemen'de yakınları kaçırılan veya zorla alıkonulan aileler, birlikte hareket etmek ve yakınlarının serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla Nisan 2016'da "Kaçırılanların Anneleri Birliği"ni kurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar